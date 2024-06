Terelu Campos se niega a responder en “De Viernes” sobre el embarazo de su hija

El pasado miércoles, el mundo de la prensa rosa fue sacudido por una noticia exclusiva: Alejandra Nieto, hija de Terelu Campos, está embarazada. Esta revelación rápidamente captó la atención de todos, y muchos esperaban la reacción de Terelu, reciente abuela y madre de Alejandra. No hubo que esperar mucho, ya que Terelu se presentó en el programa "De Viernes" de Telecinco para hablar sobre el tema. En su aparición en el plató nocturno, Terelu Campos abordó extensamente el embarazo de su hija y también se refirió a su supuesta mala relación con Mar Flores, su consuegra. Aunque fue abierta en la mayoría de sus respuestas, hubo una pregunta que se negó rotundamente a contestar.

Contesto a casi todo

Antonio Montero, colaborador del programa, le hizo la única pregunta incómoda de la noche: "¿La revista se pone en contacto con ellos, ellos con la revista, tú le das el teléfono a la revista…?". Terelu, sin perder la sonrisa, respondió categóricamente: "Eso no te lo pienso contar ni muerta". Terelu también compartió los desafíos que ha enfrentado desde que su hija le informó del embarazo: "Lo peor ha sido el silencio porque hay cosas que no te pertenecen. Mi hija nunca me ha pedido nada, es una mujer independiente. Me mantengo en la misma postura que cuando me preguntasteis cuando empezó a salir con Carlo. Es que yo no me he pronunciado porque no me pertenece".

Así se enteró ella

Terelu relató cómo se enteró de que iba a ser abuela: "Yo lo sé desde el momento que ella lo sabe. Ella está fuera de Madrid con un matrimonio amigo que yo conozco. Se fue a pasar unos días con ellos. Lo que me cuenta luego es que no se encuentra bien y el marido baja a la farmacia a comprar el test de embarazo. Ella se lo hace pensando que no iba a salir nada y así se enteró".

Alejandra compartió la noticia con su madre durante una cena. Terelu recordó ese momento: "Estábamos con unas diferencias que nada tienen que ver con su relación y de pronto me dice ‘estoy embarazada’. Yo dije: ‘¿he escuchado estoy embarazada?’. Dije: ‘ah, vale’. Yo digo ‘bueno y cómo lo sabes, qué ha pasado’. Lo primero es: ‘¿y ahora qué?’. Lo segundo es: ‘Entiéndeme, soy tu madre pero yo no tengo nada que opinar ni nada que aconsejar. Tienes que comprenderme que yo no me sentiría cómoda diciéndole a mi hija, lo debes tener o no’". Terelu explicó que no quiso entrometerse en la decisión de su hija: "Primero porque, mi sensación, es que ellos lo tenían claro. Fue Alejandra sola a contármelo. Yo a Carlo lo conocí una semana o así después. Al final todos esos planteamientos sirven para poco. A lo largo de la vida hemos tenido amigos que han estado diez años juntos, se han casado y a los tres meses ha saltado todo por los aires. Yo he tenido amigos que han tenido un hijo y siguen juntos", espetó finalmente Terelu.