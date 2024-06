'Vamos a ver' anuncia el adiós de una de sus históricas reporteras

El programa 'Vamos a ver', presentado por Joaquín Prat y Patricia Pardo, se ha despidido recientemente de una de sus reporteras más queridas y destacadas, Estefanía Ruiz. Tras una etapa significativa en el programa, y anteriormente en 'El programa de Ana Rosa', la periodista emprenderá una nueva aventura en 'TardeAR', aunque seguirá ligada a la productora Unicorn Content.

Durante la emisión, Patricia Pardo anunció con cariño el último día de Estefanía Ruiz en el programa: "Hoy es el último día de Estefanía. ¿Le mandamos un besiño, no?". Joaquín Prat añadió: "Ostras, es verdad. Estefanía, mi niña, se marcha a trabajar con los compañeros de ‘TardeAR’ y además vas a trabajar en tu tierra".

Estefanía, visiblemente emocionada, respondió: "Sí, desde Sevilla. Yo soy de Córdoba pero al ladito de la familia, de mi pareja y, bueno, no me hagas esto porque es que me voy a poner a llorar". Joaquín Prat destacó la importancia de la conciliación familiar y profesional, algo que Estefanía logrará con este cambio: "O sea que vas a conciliar vida familiar y profesional, que eso es el objetivo de todos, y no es fácil la conciliación".

Joaquín Prat y Estefanía Ruiz en 'Vamos a ver' Mediaset

La despedida estuvo llena de emotivos agradecimientos y buenos deseos. Joaquín Prat expresó: "Ha sido un placer trabajar contigo y toda la suerte del mundo, pero no te va a hacer falta". Patricia Pardo añadió: "Te vamos a echar de menos". Por su parte, Estefanía Ruiz, conmovida, agradeció al equipo: "Muchísimas gracias a todos, del primero al último".

El colaborador Alfonso Egea también expresó su tristeza: "Ay, qué pena. Me voy a poner a llorar yo, que yo de lágrima fácil". Patricia Pardo cerró el momento destacando el nuevo capítulo en la vida de Estefanía: "La vamos a echar mucho de menos, pero hace bien porque se va cerquita de la familia, con buen tiempo en el sur, cerquita de su novio. Así que a disfrutar y vivir y a seguir trabajando además en Unicorn".