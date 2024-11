Una voluntaria denuncia en 'En boca de todos' que dos policías locales le han impedido ayudar en Paiporta

El paso de la DANA ha dejado una estela de destrucción, fallecidos y desaparecidos en muchos municipios de la Comunidad Valenciana. Diez días después de la pesadilla, voluntarios, vecinos, la UME y cuerpos de seguridad siguen trabajando incansablemente para ayudar a los afectados. Sin embargo, una escena en Paiporta ha acaparado la atención tanto en medios como en las redes sociales: dos policías locales bloqueando el paso a un tractor que acudía a colaborar.

Las imágenes, que se han hecho virales, muestran un enfrentamiento entre dos agentes y una voluntaria llamada Pilar, quien viajaba con su padre en el tractor. En el vídeo, se escucha a uno de los agentes gritar: "Os vais a ir los dos a la p*** cárcel. ¿Te queda claro? Que sea la última vez que desobedeces a la policía". A pesar de que Pilar intentaba explicar que estaban allí para ayudar, el policía respondía con firmeza: "Te he dicho que no, no hace falta y procura que esto no vuelva a pasar, fuera de aquí".

En una entrevista con el programa 'En boca de todos', Pilar ha relatado el incidente. Según cuenta, ella y su padre fueron detenidos por los policías cuando intentaban acceder con su tractor a una zona afectada. "Nos paran y nos dicen que no podemos pasar porque hay muchos vehículos. Les explicamos que llevamos un tractor, que es necesario, pero de malas maneras nos ordenaron que nos fuéramos a nuestra p*** casa", ha explicado Pilar, visiblemente molesta. El incidente ha generado reacciones de todo tipo. Por un lado, muchos usuarios de redes sociales han criticado la actitud de los agentes, considerando su respuesta excesiva y poco adecuada para la situación de emergencia que atraviesa la región. Por otro lado, Pilar ha subrayado que este fue un episodio aislado y que en otros momentos, tanto ella como su padre han recibido un trato amable y colaborativo por parte de otros policías. "Los demás días no tuvimos problemas en acceder y los agentes se mostraron hospitalarios con nosotros", afirmado a Nacho Abad, presentador del programa de Cuatro.

La DANA, que golpeó Valencia el pasado 29 de octubre, ha dejado un saldo devastador, con más de 200 fallecidos y numerosos desaparecidos. En respuesta, miles de voluntarios se han desplazado a las zonas más afectadas para contribuir en las labores de limpieza y reconstrucción. Pese a este contexto, el incidente con Pilar y su padre refleja las tensiones y dificultades que pueden surgir en momentos de emergencia, especialmente cuando la seguridad y la necesidad de mantener el orden chocan con el impulso solidario de los ciudadanos.