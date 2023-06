La reaparición de Manu Sánchez tras la quimioterapia: "He perdido un huevo pero he ganado dos ovarios"

Hace apenas tres semanas que el presentador y humorista nazareno Manu Sánchez anunciara en el programa de Juan y Medio en Canal Sur que padecía cáncer de testículos. Una enfermedad que le obligaba, muy a su pesar, a apartarse temporalmente de la televisión (actualmente presentaba 'Tierra de talento') y también de los teatros, por donde gira haciendo monólogos.

No ha pasado ni un mes desde que diese la mala nueva para su reaparición, no en el plató, pero sí como asistente a la presentación de la programación de verano de la autonómica andaluza.

En dicho acto, se pudieron ver los efectos evidentes de la quimioterapia sobre Manu Sánchez, que había perdido, amén del cabello, su icónica barba; además iba ataviado con una gorra (que es público y notorio que el sol de justicia es inclemente con las calvas).

Allí, una reportera de 'Andalucía Directo' tuvo la oportunidad de conversar con el presentador y humorista, quien, sin perder la sonrisa, lanzó un mensaje positivo para toda su audiencia: "Estoy muy feliz de estar hoy aquí en mi casa, con mi gente, presentando programación, y con normalidad, y pudiendo enseñaros que todo va bien..., y que vamos a tener buenas noticias prontito, segurísimo".

Aseguró el sevillano que estaba "echándole huevos a la cosa", y a continuación bromeo sobre el testículo que hubieron de extirparle a causa de la metástasis: "Yo este mes de abril me han quitado un testículo pero he tenido una niña... O sea, no he perdío un huevo, he ganao dos ovarios; así que las cuentas me salen".