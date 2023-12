El repaso de Carlos Cuesta a las contradicciones de los socios de Pedro Sánchez: "Es una aberración"

En su reciente participación como invitado en el programa 'Buenos Días Madrid' de Telemadrid el pasado jueves, Carlos Cuesta, director adjunto de 'Libertad Digital', cuestionó la postura del PSOE al criticar a PP y VOX por no aplaudir el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Cuesta argumentó que Armengol no estuvo a la altura institucional y destacó la diferencia entre aquellos que no aplaudieron pero asistieron al hemiciclo y aquellos que votaron afirmativamente en la investidura de Pedro Sánchez pero no estaban presentes.

De manera contundente, Cuesta criticó la falta de coherencia en los gestos políticos, mencionando el caso de Ione Belarra y su uso del pañuelo palestino: "Ione Belarra, por ejemplo, se te planta con el pañuelo palestino. ¿Quiere hacer eso mismo? Váyase a la dictadura de Hamás. Reivindique allí los derechos de las mujeres, que los reivindicamos todos aquí porque este es un país libre. Reivindique allí los derechos de los homosexuales, que los reivindicamos aquí todos". Defendía así que Madrid fuese la plaza del orgullo gay por algo, porque es donde más libres y más seguros se sienten. "¡Váyase a la franja de Gaza, allí bajo la dictadura de Hamás, se pone usted el pañuelo y hace un discurso sobre los derechos LGTBI, que aquí los hacemos todos porque podemos y porque es una democracia", sentenciaba.

En sus palabras, Cuesta también se dirigió a los socios de Gobierno de Sánchez para denunciar la pérdida de compostura y respeto no solo por España, la Constitución y la monarquía, sino también por los propios votantes. Argumentó que la situación es una "locura" y una "aberración" y desmontó la justificación de Gabriel Rufián, resaltando la dualidad de respetar la Constitución para cobrar y luego expresar libremente las opiniones."‘Oiga, ¿y usted por qué no ha ido?’", lanza Cuesta, que a su vez responde como si fuese Rufián: "‘No, porque no respeto la Constitución, porque no respeto la unidad de España. Para cobrar sí, pero cuando ya tengo la nómina ingresada ahí sí que puedo decir lo que me dé la gana’".

También ha tenido palabras para Patxi López, después de que este criticase al Partido Popular y VOX por no aplaudir el discruso de Armengol durante la apertura de la XV Legislatura. "Y todos los socios con los que conforman el Gobierno están fuera diciendo ‘anarquía y cerveza fría’", concluía el periodista cuestionando la seriedad del actual Gobierno.