Revilla no se corta sobre Ábalos: "Piensa que somos idiotas, es un impresentable"

Miguel Ángel Revilla ha lanzado una dura crítica contra José Luis Ábalos a raíz de los últimos audios de la UCO vinculados al caso Koldo. El expresidente cántabro no ha dudado en calificar al exministro de "impresentable" durante sus declaraciones, mostrando su total convencimiento sobre la responsabilidad de Ábalos en todo lo relacionado con este asunto de presunta corrupción.

Revilla recordó haber mantenido contacto previo con Ábalos, mencionando específicamente encuentros sociales y el proyecto ferroviario que afectaba a su comunidad.

"Le he conocido. He comido con él alguna vez. Era el responsable de poner en marcha el AVE, que lo hizo, desde Monzón de Campos a Reinosa", explicó Revilla, contextualizando su relación con el exministro.

La contundente valoración judicial de Revilla

Revilla fue especialmente incisivo al referirse a la actitud y declaraciones de Ábalos durante la investigación. "Por lo que se le oye en entrevistas y en pasillos... es que nos toma por idiotas", afirmó con rotundidad el expresidente cántabro, mostrando su irritación por el desarrollo del caso y las apariciones públicas del exministro.

El dirigente político no dudó en exponer abiertamente su posición sobre cómo debería resolverse judicialmente el caso. "Yo soy juez y le meto un paquete. Esto está más o menos probado. Está probado que es su voz, por la Guardia Civil. ¡Son ellos! Es un juicio chupado", sentenció Revilla, mostrando su absoluta convicción sobre la existencia de pruebas suficientes para una condena.