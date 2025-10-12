Ábalos aprovechó un acto con el hijo del ministro Planas para viajar con Jesica a Bélgica

José Luis Ábalos viajó a Bruselas (Bélgica) en mayo de 2019 para acudir a una serie de actos como ministro de Fomento en funciones del Gobierno de España y secretario de Organización del PSOE. En esta visita europea le acompañó la que era entonces su pareja, Jesica Rodríguez.

Así se desprende del wasap que se intercambiaron su mano derecha, Koldo García, y la mujer de este, Patricia Úriz, que ejercía las funciones de secretaria particular del ministro.

En el mensaje enviado por Koldo a su esposa, días antes del desplazamiento, le indica: «Sale Jesica el domingo a las 8:55 y vuelve el martes a las 12:25. Esos vuelos necesito para Jesi para Bélgica».

El wasap en cuestión, interceptado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, es del día 6 de mayo de 2019.

Mensaje de Patricia a Koldo sobre el viaje de Jesica a Belgica La Razón

Por tanto, seis días después, la que era novia de Ábalos aterrizó en suelo belga para acompañar al ministro durante dos noches.

Por el día, él, en cambio, tuvo diversos compromisos que atender. A uno de los que asistió, más orgánico, fue organizado por la delegación de Ferraz ante las instituciones comunitarias.

El encuentro estuvo dirigido a mostrar el «compromiso firme» de la formación socialista «con el voto en el exterior» en plena campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebraron ese mismo mes.

Entre los participantes, además de Ábalos, ocupó un lugar destacado como ponente Luis Planas Herrera, hijo del titular de la cartera de Agricultura en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde 2014 Planas Herrera viene ocupando distintos cargos en la Comisión Europea y, desde este pasado febrero, es el secretario general del PSOE de Europa.

Además, el antiguo «número tres» del Partido Socialista cumplió con un compromiso más en su agenda oficial. Entregó la medalla de honor de la emigración al centro cultural y recreativo español de la ciudad de Wavre.

La distinción, con motivo del 50 aniversario de la institución, la entregó Ábalos en la residencia oficial de la Embajada española en el país.

Este es, por tanto, uno más de los 13 viajes que el Ministerio de Transportes reveló al Tribunal Supremo (TS) que había hecho Ábalos como ministro y en compañía de Jesica.

Desde el departamento aprovecharon para detallar al instructor del «caso Koldo», Leopoldo Puente, que los billetes de esta mujer siempre los gestionaba Koldo, con cargo a su propia tarjeta o a la de su esposa.