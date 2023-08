El actor Jesús Bonilla se pronuncia sin contemplaciones contra un gobierno de izquierdas y nacionalistas

El actor madrileño-talaverano Jesús Bonilla es conocido principalmente por su papel del cantinero Santi, el bruto pero bonachón hermano de Diego (Antonio Resines), en la ya mítica serie 'Los Serrano' de Telecinco. También, en la misma cadena, unos años después logró cierto éxito y reconocimiento con 'El chiringuito de Pepe', una ficción en la que interpretó a Pepe Leal, el propietario "fritangas" de un chiringuito de playa de mala muerte en Peñíscola.

Mas la trayectoria de este veterano intérprete, apartado ahora de las tablas por sufrir un aneurisma de aorta, no se limita a esos dos papeles. Su carrera profesional es muy extensa, y, además de recordarse su participación en otras series de televisión como 'Pepe y Pepa' o 'Periodistas', también ha actuado en multitud de ocasiones para el teatro y para la gran pantalla. De hecho, llegó a dirigir un par de largometrajes: 'El oro de Moscú' y su secuela, 'La daga de Rasputín'.

Ahora, el nombre de Jesús Bonilla ha vuelto a la actualidad, pero no por motivos actorales sino políticos. El intérprete ha publicado en Twitter una foto suya veraneando en un yate y deseando un "Feliz verano" acompañada con una frase crítica y guasona con la posibilidad de conformación de un nuevo gobierno de retales de Pedro Sánchez con izquierdistas y nacionalistas de toda laya: "Antes me voy a PORTUGAL que soportar otros cuatro años al monstruo Frankestein."

El decir esta boca es mía ha llevado a que algunos medios se interesen más a fondo por la opinión política de Jesús Bonilla, quien entre otras sentencias ha dejado los siguientes titulares: "En Portugal el socialismo es lo que debería ser, un partido que no gobierna con chusma" y "El 90% de la cultura es de izquierdas porque si no, no comerían".