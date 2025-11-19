Alberto Caballero celebra el éxito del estreno de 'La que se avecina 16' con un toque a los haters: "Nos dais la energía"

'La que se avecina' acaba de estrenar el primer episodio de su decimosexta temporada en Amazon Prime Video y, con más de 200 capítulos, no solo ha mantenido su relevancia, sino que ha reafirmado su estatus de fenómeno cultural en España. La ficción sigue demostrando que es un formato a prueba del tiempo y el primer episodio de la nueva temporada se ha colocado directamente en el número uno de lo más visto en la plataforma.

Quince años después de su estreno, la comedia creada por los hermanos Caballero sobre los vecinos de Mirador de Montepinar, que se trasladaron a Contubernio 49 a partir de la decimotercera temporada, sigue funcionando. Ya sea en la televisión lineal o en las plataformas de streaming, los seguidores no han dejado de lado a sus personajes más queridos, algo que el director y productor de televisión ha destacado en sus redes sociales.

"Ya estamos ahí. 'La que se avecina 16' Number one en Amazon Prime Video. Gracias a todos: a los fans porque le dais el sentido; a los haters porque nos dais la energía. Os queremos", ha escrito Alberto Caballero en su perfil de X (antes Twitter), dirigiéndose especialmente a una parte del público que ha criticado la serie.

La clave de este éxito perdurable radica en la habilidad de la serie para conectar con su audiencia pese a los diferentes cambios que se han producido en la sociedad desde su debut, renovando constantemente las tramas y personajes sin perder la esencia que la hizo triunfar inicialmente.

Sin ir más lejos, antes del estreno de la última temporada, Laura Caballero anunció la decisión de reducir la duración de los episodios a unos 40-50 minutos, volviendo de esta forma a los primeros años de los hermanos Caballero en televisión: "Los capítulos de 80 minutos, aparte de estar completamente, ya no fuera ni de mercado, es que está fuera de la vida de las personas".

"Con 80 minutos tenías que hacer mucho giro de trama todo el rato y saber rizar el rizo del rizo del rizo. Creo que aquí todo queda más lógico y para la comedia más todavía. Para mí el formato perfecto de comedia", añadió.

La nueva temporada trae consigo "celos, tuk-tuks, drogas, sectas, okupas, cuernos y bucles espacio-temporales" con un reparto formado por Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella, Félix Gómez, Carlos Areces, Luis Merlo, Miren Ibarguren, Loles León, Petra Martínez, Eva Isanta, Mamen García, Macarena Gómez, Nacho Guerreros, Raúl Peña, Paz Padilla y Daniel Muriel, que seguirán dando vida a sus entrañables personajes.

Buena acogida en cines

Con los ocho episodios de la decimosexta temporada, la ficción ha superado los 200 capítulos. Una cifra redonda que se ha celebrado por todo lo alto con la emisión de dicha entrega, titulada 'Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un salón a doble altura', en cines.

Este capítulo especial tuvo un éxito inesperado en las salas cinematográficas, colocándose en el cuarto puesto de la cartelera global, a pesar de proyectarse únicamente en 50 salas de Yelmo, y consiguiendo el mejor promedio de asistentes por cine.