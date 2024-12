Ana de Armas regresa a la televisión con "Ballerina"

Ana de Armas regresa al mundo de la televisión después de más de una década desde su última participación en una serie. En esta ocasión, la actriz protagonizará junto a Oscar Isaac "Ballerina", una nueva serie de Apple TV+ dirigida por el polémico David O. Russell. Este anuncio marca un punto importante en la trayectoria de De Armas, quien no trabajaba en una ficción televisiva desde "Hispania. La leyenda" (2011), en Antena 3, después de su éxito en "El internado".

La producción, cuyo guion estará a cargo de Carolina Paiz ("Orange Is the New Black", "Narcos"), cuenta con un equipo creativo de primer nivel. De Armas, que también será productora ejecutiva del proyecto junto a Isaac y Russell, encabeza este ambicioso proyecto que promete una narrativa intrigante y un enfoque distintivo, como suele ser la marca del director de "La gran estafa americana".

Oscar Isaac, que recientemente participó en "Moon Knight" de Disney+, se une al elenco en un papel que se suma a su participación en la próxima "Frankenstein" de Guillermo del Toro. La colaboración entre Isaac y De Armas eleva aún más las expectativas para esta nueva apuesta de Apple TV+.

Este anuncio coincide con un momento crucial para Ana de Armas, quien en junio estrenará "Ballerina", el esperado spin-off de "John Wick", donde compartirá escenas con Keanu Reeves, Norman Reedus y Anjelica Huston, entre otros grandes nombres. Además, tiene pendiente el estreno de "Eden", dirigida por Ron Howard y con un reparto de lujo que incluye a Jude Law y Vanessa Kirby.

Con "Ballerina", Apple TV+ apuesta por una combinación de talento y ambición narrativa que promete sorprender a los espectadores y consolidar aún más la posición de Ana de Armas en la escena internacional.