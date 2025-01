Apple TV+ ofrece gratis todo su catálogo la primera semana de 2025

Apple TV+ ha sorprendido al anunciar una iniciativa sin precedentes para comenzar el nuevo año. Durante el primer fin de semana de enero de 2025, los días 4 y 5, la plataforma ofrecerá acceso gratuito a todo su catálogo a nivel mundial, sin necesidad de suscripción ni datos bancarios.

La oferta, que estará disponible en más de 100 países, incluyendo España, permitirá a cualquier usuario con un Apple ID disfrutar de las producciones exclusivas de la plataforma. Desde series emblemáticas como "Ted Lasso", "The Morning Show" o "Silo" hasta éxitos recientes como "Fly Me to the Moon" y "Wolfs", el público podrá explorar la creciente oferta de contenido de Apple TV+. Entre los títulos destacados se encuentra la primera temporada de "Separación", cuya segunda entrega se estrenará el 17 de enero, consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados del primer trimestre del año.

Cómo acceder gratuitamente a esta oferta de contenido

Para aprovechar esta promoción, solo es necesario tener un dispositivo compatible con la aplicación de Apple TV+, que incluye iPhone, iPad, Mac, smart TVs, consolas y otros dispositivos. El proceso es sencillo: basta con iniciar sesión con un Apple ID para disfrutar del catálogo completo sin restricciones durante las fechas señaladas. Además, Apple ha enfatizado en su comunicado oficial que no se requerirán datos bancarios ni compromisos de suscripción, eliminando así barreras para que los usuarios exploren su plataforma.

Con esta iniciativa, la plataforma de streaming americana busca atraer nuevos usuarios y fortalecer su posición en el competitivo mercado del contenido bajo demanda. Desde su lanzamiento en 2019, la plataforma ha apostado por proyectos exclusivo y de alta calidad, acumulando más de 535 premios y 2.000 nominaciones. La estrategia de ofrecer acceso gratuito permite sin duda alguna a Apple captar la atención de posibles suscriptores, mostrándoles el valor de su catálogo y diferenciándose de gigantes como Netflix, Disney+ o Prime Video. Actualmente, Apple TV+ tiene un coste mensual de 9,99 euros tras una prueba gratuita de siete días, lo que la posiciona en la media del mercado en términos de precio.