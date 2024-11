Así será «FoQ. La nueva generación» del Zurbarán

Hablar de «Física o Química» es hacerlo de la historia de la televisión. A nadie le pasa desapercibido. De aquel mítico Instituto Zurbarán vimos salir nada menos que a Maxi Iglesias, Úrsula Corberó o el mismísimo Javier Calvo. Resultó uno de los grandes éxitos televisivos cuando se estrenó en Antena 3 en 2008. Las historias, polémicas y por supuesto romances entre los estudiantes y profesores del Instituto Zurbarán conquistaron a la multitudinaria audiencia durante siete temporadas y los actores pasaron a ser verdaderas estrellas.

Atresplayer continúa con su gran apuesta por la ficción y presentó en el South International Series Festival su nueva serie «FoQ. La Nueva Generación», que se estrenará próximamente en la plataforma de Atresmedia.

Y para esta nueva generación los actores, que han pasado un largo casting de seis meses, son: Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky como protagonistas, mientras que podremos ver a Israel Elejalde, Itziar Miranda, Silma López, Cuca Escribano, Alex Sie y Anaís Tovar como profesores.

«Ha sido increíble esta experiencia. El reparto es enorme. Somos trece y ha sido muy impactante ver cómo personalidades tan diferentes viven el sueño de su vida», dice la actriz Rocío Velayos. Mientas que Kiko Bena profundizó un poco más en lo personal tras la emoción de visualizar las primeras imágenes. (Hay que tener en cuenta el proyecto está embrionario porque recién acaba de finalizar el rodaje): «Me he visto ahí hace cinco años cuando estaba perdido, cuando tenía los problemas más grandes de mi vida y ahora estamos todos compartiendo esto, con esta fuerza. Ha sido un proceso increíble, muchas horas de trabajo y días de no saber cómo hacer las cosas. Algunos tienen este sueño desde que nacieron y otros, como yo, estamos aquí de casualidad. Vengo de San Blas (un barrio de Madrid) y mis aspiraciones no eran muy grandes. Me gustaba el arte y conocí a una representante y a los tres meses estaba haciendo una película. Lo que más me marca ir por el camino es hacer feliz a mis padres y mis hermanas».

Así ha sido el rodaje

La ficción se ha rodado durante todo el verano en localizaciones de Canarias y la Comunidad de Madrid. «FoQ. La Nueva Generación» está compuesta por ocho episodios de 50 minutos y es una producción de Buendía Estudios Canarias en colaboración con Boomerang TV y con la participación de Atresmedia TV.

Carlos García Miranda es el creador y guionista de la serie, basada en el formato original de Carlos Montero. García Miranda coordina el equipo de guion compuesto por: Alba Carballal, Diego Pinillos, María Miranda y Alba Lucio. Y precisamente Carlos García Miranda estuvo en la presentación de South Festival: «Nosotros llevamos dos años con este proyecto, el reencuentro salió muy bien y una de las cosas que hemos hecho es revisitar tramas. Volver a las de la serie original, pero en la actualidad. Hicimos un casting de 40.000 chavales, un cribado muy grande, son los mejores actores que podíamos tener», admite el creador. Para el comienzo de la serie se junta a un grupo de amigos que no lo eran y que les une una pérdida: «Hay algo que cuando eres chaval nunca piensas que es en la muerte y eso lo va a definir todo», dice Carlos García. Para aclararnos que: «Los capítulos no es que tengan temáticas, pero hay algo que flota en ellos. La serie es divertida, con corazón. Ellos lo han pasado bien y se han hecho amigos».

Una vibra que también traslada el director de atresplayer, Emilio Sánchez: «Es súper bonito ver la emoción que tienen y cómo lo transmiten. Todo esto se refleja en la serie».

Ya en 2020 atresplayer volvió a reunir a sus protagonistas en «Física o Química: el Reencuentro», un especial de dos episodios que arrasó en la plataforma y redes sociales y que demostró la fuerza de esta marca de ficción.

Ahora se prepara para otro salto. Mismo escenario, pero con otra época y otros desafíos en los que se presenta una sociedad más plural. Eso sí, si algo dejó claro la directora de Ficción de Atresmedia, Montse García, es que más allá de las primeras imágenes, toca esperar: «Todavía tardaremos un poco en estrenar. Acaban de acabar el rodaje, pero queríamos mostrar algo de lo que estábamos haciendo. Fue una de nuestras grandes marcas y marcó una generación. Como en 2020 hicimos el reencuentro, que fue una maravilla, teníamos ganas de más». Y aquí están. Con problemas y sueños renovados en el Zurbarán.