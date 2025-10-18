Atresplayer reúne a la élite de la comedia española para salvar el planeta en 'Rafaela y su Loco Mundo'

En ocasión del Sitges Film Festival, Atresplayer ha presentado este viernes el tráiler de su nueva serie original, que lleva por título 'Rafaela y su loco mundo' y reúne a un elenco de auténticas estrellas de la comedia española con Ingrid García-Jonsson dando vida a la protagonista.

Aníbal Gómez, miembro junto a Carlos Areces del dúo Ojete Calor, es el creador de esta ficción que, a su vez, está basada en su propio libro, 'El alucinante mundo de Rafaella Mozarella'. Con ella pretende abrir las puertas a un nuevo universo donde lo absurdo y lo delirante será el escenario principal de la trama.

En concreto, la historia gira en torno a Rafaela, una adolescente en una familia altamente funcional formada por papá, mamá, la abuela y ella. Su madre es ama de casa aficionada a disfrazarse, su padre es inventor y tiene una máquina del tiempo, y su abuela es su abuela.

Con la compañía de sus amigas Corpus, Chelo y Debo, sin olvidar a su caniche, pasarán por situaciones que las harán madurar como grupo, como personas y como caniche respectivamente. Mansiones tenebrosas, fiestas de pijamas y diversidad funcional; Rafaela tendrá que navegar entre peligros para salvar el mundo antes de que se le acabe la adolescencia y tenga que incorporarse a la vida adulta.

El autor, junto con Ernesto Sevilla, dirigen esta comedia de ocho episodios autoconclusivos de 20 minutos cada uno y que cuenta con un elenco de auténticas estrellas de la comedia española: Ingrid García-Jonsson será Rafaela, la protagonista de la historia, acompañada de Carlos Areces, Aníbal Gómez y Joaquín Reyes, que interpretan a sus tres grandes amigas.

A ellos se unen Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo para completar un reparto que también verá la participación de personajes episódicos y cameos de la mano de Esty Quesada, Victoria Martín, Javier Botet o Hidrogenesse, entre otros muchos.