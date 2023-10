Una cadena de engaños y risas

Dice Félix Sabroso, el director de la nueva serie de SkyShowtime, “Mentiras Pasajeras”, que “cuando vas por la calle, ves una caricatura y dices ‘ese es Michael Jackson’ es porque hay un enlace con la realidad. Si ese dibujo no se parece en nada al cantante Michael Jackson no hay identificación. Y lo mismo pasa con la comedia, que puede disparatarse todo lo que quieras, pero siempre tiene que retratar algo, siempre tiene que ofrecer algo de realidad al espectador donde sentirse identificado y dónde verse”. Y debe ser eso lo que hace que “Mentiras Pasajeras” resulte altamente adictiva, pues, aunque las situaciones cada vez de vuelvan más enrevesadas, uno como espectador siente que en algún momento ha pasado por lo mismo.

Bueno, eso, el buen rato que nos hace pasar, una producción cuidadosamente realizada y un elenco de auténtico lujo, que termina convirtiendo la serie en un collage de personajes, un trabajo tan coral y tan bien engranado que hace que sea inevitable sucumbir a la historia de Lucía (Elena Anaya), una mujer empoderada que ha escalado en todos los aspectos de su vida hasta coronarse con un merecido ascenso a directora general de la empresa donde trabaja, días antes de su boda soñada. Sin embargo, en el momento del nombramiento, todo se derrumba ante ella, es despedida y acusada de espionaje industrial. Sin embargo, lejos de venirse abajo, emprende una gesta solitaria para recuperar su vida y demostrar su inocencia, pero ocultando la verdad a su entorno y tomando una serie de malas decisiones. Y como una mentira lleva a la otra, la cosa se complica y mucho. Pero Lucía no es la única que engaña en este retrato irónico y contemporáneo sobre las apariencias y las mentiras del mundo actual.

Y ese gancho con la realidad, ese retrato del que habla Félix Sabroso, no es otro que la mentira, lamentablemente tan cotidiana. En la serie compramos fácilmente su justificación y el tono de comedia hace que todo mantenga una línea ligera, fresca y divertida, pero igualmente, como nos cuenta María Botto, “hay mucha tensión. Es un mundo creado a base de engaños que seguramente irán cayendo, pero uno no sabe cómo van a caer. Entonces los personajes tienen mucho estrés porque ese castillo de mentiras no se derrumbe”, algo que refuerza Susi Sánchez, afirmando que “ese es, precisamente, uno de los ganchos de la serie, porque como espectador ves que está metiendo la pata claramente con lo que está haciendo y sabes perfectamente que eso habrá que pagarlo después. Entonces sufres por ver de qué manera se puede arreglar aquello que cada vez está más liado. Creo que ese enredo es el que mantiene la serie viva y fresca… me encanta”.

A los nombres de Elena Anaya, María Botto y Susi Sánchez, se unen los de Pilar Castro, Hugo Silva, Quim Gutiérrez, Pedro Casablanc, Estefanía de los Santos y María León, entre muchos otros, actores que le dan color a amplitud a una historia y que, según el director, Félix Sabroso, “en este caso tiene la utilidad de que el tema de fondo de la comedia, que son las mentiras, las apariencias en el mundo actual, el sostenimiento del status quo y de los medios de vida a partir de aparentar y mantener el engaño, tenga muchos aspectos, esté contado desde distintos puntos de vista, porque cada personaje le otorga una información diferente y crea una especie de panorama colectivo”. Lo interesante, es que en ese paisaje no sobra ningún personaje, cada uno aporta lo suyo, ya sea con apariciones puntuales o con otras más constantes, pero necesarias todas para crear una atmósfera completa y llena de matices, tan amplia que es inevitable que las historias de cada personaje terminen entrecruzándose, creando situaciones tan violentas como divertidas, y reales al mismo tiempo.

Para Elena Anaya, la comedia tiene un trasfondo más profundo: “creo que todo el mundo se puede sentir identificado con todos los personajes que aparecen. A todos nos ha pasado algo así, todos reaccionamos de una manera diferente, pero hay algo común en la debilidad del ser humano, de sentir que somos imperfectos y pensamos que consiguiendo tantas cosas en la vida vamos a encontrar eso que llaman felicidad, cuando a veces el aprendizaje es saber que esas necesidades son ajenas, están impuestas por una estructura social, donde, por lo menos en mi caso, la mujer es siempre la que cuida, la responsable… es el rol femenino que nos han contado, y creo que la búsqueda de lo esencial es algo fundamental para aprender a vivir mejor”.

La primera serie producida por Almodóvar

La serie está formada por ocho episodios de 30 minutos de duración, el primero de ellos llega hoy, lunes 9 de octubre, a SkyShowtime y los restantes se estrenarán semanalmente. “Mentiras Pasajeras” está producida por Paramount Television International Studios y El Deseo, siendo la primera serie premium de El Deseo, que cuenta con la producción ejecutiva de Esther García, Agustín y Pedro Almodóvar. “Mentiras Pasajeras” ha sido dirigida por Félix Sabroso y Marta Font. La serie está distribuida por Paramount Global Content Distribution.