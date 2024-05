Cuatro ofrecerá en abierto el primer episodio de "The Acolyte"

Cuatro ha anunciado una emisión especial que entusiasmará a los fanáticos de "The Acolyte", la nueva serie del universo "Star Wars" creada para Disney+. Esta emisión, cuya fecha exacta aún no se ha revelado, se realizará "muy pronto", según las promociónes que se han podido ver en el canal de Mediaset.

El estreno de "The Acolyte" en Cuatro se produce en un contexto de colaboración continua entre Mediaset y The Walt Disney Company Iberia. Este acuerdo ya permitió, hace cuatro años, que Cuatro emitiera en abierto el primer capítulo de "The Mandalorian" pocos días antes del lanzamiento oficial de Disney+ en España. Este tipo de promociones cruzadas refuerzan la relación entre ambas compañías y aumentan la expectación entre los seguidores de "Star Wars".

La colaboración entre Mediaset y Disney ha incluido varios hitos, como la emisión de la miniserie 'Besos al aire' en Disney+ coincidiendo con el lanzamiento de Star, la marca de contenido no familiar de la plataforma. Además, en el verano de 2023, Telecinco emitió cuatro películas live action de Disney en conmemoración del centenario de la compañía. Además del estreno del primer capítulo de "The Acolyte", Cuatro también ha anunciado que próximamente emitirá "El ascenso de Skywalker", la última película de la saga "Star Wars", que se estrenó en cines en diciembre de 2019. Esta película, dirigida por J.J. Abrams, concluye la trilogía secuela y ofrece un final épico a la saga Skywalker.

"The Acolyte" promete ser una serie intrigante y oscura dentro del universo "Star Wars". La trama se centra en una investigación sobre una serie de crímenes impactantes que enfrenta a un respetado Maestro Jedi, interpretado por Lee Jung-jae (conocido por su papel en "El juego del calamar"), con una peligrosa guerrera de su pasado, interpretada por Amandla Stenberg. Conforme avanza la historia, ambos personajes descubren fuerzas siniestras que desafían sus percepciones y revelan que no todo es lo que parece. El elenco de "The Acolyte" incluye a Manny Jacinto, Dafne Keen, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett, Dean-Charles Chapman y Carrie-Anne Moss.