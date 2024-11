El día que EE UU se convirtió en superpotencia

Es recurrente que las plataformas recuperen aniversarios de hechos históricos en fechas señaladas. Y por supuesto cualquier conflicto bélico, como las dos Guerras Mundiales, son siempre susceptibles de recordarse una y otra vez y con cualquier excusa. En el caso de la primera gran contienda armada mundial, llamada «La Gran Guerra», empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Y aunque no es fecha de aniversario, sí hay aspectos de esta que se pueden resaltar por seguir resultando de interés. Ese es el valor de «La Gran Guerra», serie documental en dos episodios que estrena hoy el Canal Historia, producido por AMC Networks International Southern Europe.

Una cuestión racial

En este caso, esta producción se centra en los motivos que llevaron a Estados Unidos a intervenir en la Primer Guerra Mundial, un hecho decisivo que otorgó la victoria a los países aliados contra Alemania. Fue en abril de 1917, cuando Estados Unidos tomó la decisión de intervenir en la contienda para vencer a los alemanes. En ese momento, y tras más de tres años de conflicto, los aliados estaban exhaustos y al borde de la derrota frente a Alemania. Unidades clave como Big Red One y Harlem Hellfighters allanaron el camino hacia la victoria y dieron paso a un nuevo siglo de hegemonía estadounidense. Durante dos episodios, la producción indaga en los horrores que se vivieron en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial y explica por qué la intervención de Estados Unidos fue decisiva para derrotar a los alemanes. La serie documental también relata, de la mano de expertos, cómo la derrota de Alemania y el fin de la Gran Guerra en 1918, prepararon el escenario para un nuevo orden que acabaría conduciendo a la Segunda Guerra Mundial y a una batalla de superpotencias en la posguerra. En un total de cuatro horas de metraje, «La Gran Guerra» ahonda más en la entrada de EE.UU. en el conflicto dejando de lado los orígenes de la lucha y el cambio de postura de Woodrow Wilson sobre la paz a través del aislamiento. El Canal Historia se sabe de memoria el procedimiento para abordar un proyecto de estas características. Por tanto veremos el triángulo típico de entrevistas con personas con autoridad sobre la materia, imágenes de archivo que nos darán la dimensión del conflicto, y por último unas recreaciones dramáticas que apuntalan los dos anteriores recursos. Los expertos que abordan la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y sus contribuciones a ella ofrecen ángulos novedosos sobre varias batallas (Marne, Belleau Wood, Argonne Forest) y sobre lo poco preparado que estaba el país para entrar en semejante contienda. Con un ejército permanente de menos de 128.000 hombres, realmente tuvo que construir el ejército que necesitaba desde cero para poder meterse de lleno en la guerra, llegando a contarse por millones.

Las imágenes reales y las recreaciones dan verosimilitud al relato y el espectador llega realmente a sentirse metido en las trincheras y sentir el barro del campo de batalla. Sin embargo algunos aspectos de las recreaciones están excesivamente dramatizadas. Los Harlem Hellfighters, también conocidos como el 369.º Regimiento de Infantería, estaban compuestos por afroamericanos que fueron los primeros soldados estadounidenses en entrar en combate, tras haber sido puestos bajo el mando francés. Henry Johnson (interpretado por Khalid Daley ), que mató o hirió a docenas de alemanes atacantes desde su puesto en una trinchera aliada, se convirtió en un héroe pop de la guerra; Hellfighter Horace Pippin ( Gabriel Miya ) se convertiría en un artista célebre. Son una de las piezas centrales de la historia, tal como la cuenta el director sudafricano Mandlakayise W. Dube , junto con Pershing (Langley Kirkwood) y Michael Ellis (Conradie van Heerden). Este último ganó la Medalla de Honor por eliminar numerosos nidos de ametralladoras alemanas y capturar sin ayuda de nadie a unos 50 enemigos, y es un personaje que merece la pena ver en pantalla. Sin duda revisitar «La Gran Guerra» es un gran esfuerzo documental y la perspectiva (también racial) de unos Estados Unidos camino de convertirse en superpotencia está muy bien tratada. Entre los entrevistados por expertos se incluyen el general retirado del ejército de los Estados Unidos y ex director de la CIA, David Petraeus, el autor de best-sellers Max Brooks, el coronel retirado del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos Doug Douds, Chad Williams, y muchos más.