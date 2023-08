«Fantastic Friends»: Los gemelos golpean dos veces

James y Oliver Phelps querían engañarnos simulando irse de vacaciones y hablando de lo bueno que sería una segunda temporada de su famoso road trip mundial en formato documental «Fantastic Friends». Pues dicho y hecho, su aterrizaje «forzoso» en Belice es la primera entrega de lo nuevo de los hermanos gemelos Weasley, Fred y George, de la saga fílmica de Harry Potter. El 9 de agosto HBO Max lanza 8 episodios nuevos con nuevos destinos, y uno de los detalles más importantes, con nuevos y sorprendentes invitados estelares.

Y es que vemos en el primer episodio, que transcurre en Belice, que la estructura de 50 minutos sigue funcionando a la perfección. Los viajes surgen «fruto» de la casualidad y allí siempre les espera un actor o actriz famosa del universo Harry Potter u otras ficciones de actualidad como «Juego de tronos» o «Umbrella Academy». Así la primera parada tendrá como cómplice hambriento a Alfie Enoch (Dean Thomas en Harry Potter y Wes Gibbons en «How to Get Away With Murder») y los tres se embarcarán en una caminata por las exuberantes selvas de esta nación del extremo noreste de América Central. Otro de los conceptos de la serie pasa por no solo comer y beber los productos del país visitado, que también, y con Alfie veremos que mucho más, si no por recorrer rutas desconocidas para el resto de mortales y en ocasiones, hasta ponerse en peligro. En este episodio, los amigos de Gryffindor emprenden una expedición a través del maravillosos bosques del país centroamericano para explorar místicas cuevas de agua y las antiguas ruinas mayas de Lamanai, y aprenda sobre la cultura de los nativos comunidad menonita. La segunda entrega transporta por «casualidad» a los gemelos a Singapur, y allí se reencontrarán con su padre... en la ficción, ya que la estrella invitada es Mark Williams (Arthur Weasley en Harry Potter). El trío montará en sidecar por las calles de la capital, navegarán en Kayak a través de los manglares. Como siempre que se unen a antiguos compañeros de reparto de la saga basada en los libros de J. K. Rowling, los hermanos Phelps aprovechan la coyuntura para dedicar cinco amplios minutos de cada capítulo a hablar de lo que significó para ellos y su invitado participar en algunas de las películas más famosas del cine de magia y aventuras. Así aprenderemos cómo sobrellevaron la fama, los estudios o cómo aprendió su padre ficticio a diferenciar a James (pelo largo) y a Oliver (pelo corto). Y también que fue el actor Tom Felton (Draco Malfoy) el que nunca consiguió durante la filmación saber quién es quién.

La tercera parada será en Melbourne, la ciudad australiana en la que el actor CoreyMylchreest (el Rey Jorge en «Queen Charlotte: A Bridgerton Story»), , donde se encuentran viajando por las aguas místicas del río Yarra, presenciando el desfile de pingüinos en Phillip Island, y saltando a bordo de sus go-karts encantados para una carrera emocionante antes de montar viajan por la Great Ocean Road para recibir una lección de surf australiana adecuada en el mundo famosa playa de Bell. Luego se embarcan en un viaje mágico a bordo del Puffing Billy, un tren, disfrutando de las exuberantes vistas y sonidos de Dandenong Ranges. A medida que se pone el sol en Melbourne, el trío sube a los cielos para un emocionante viaje a bordo de Boeing Stearmans, un espectacular avión de la Segunda Guerra Mundial, y vuele por encima de las encantadoras costa para realizar acrobacias a gran altura mientras disfruta de la magníficas vistas de la ciudad desde arriba.

En el cuarto episodio disfrutarán de Estambul junto a una vieja amiga, Natalie Tena (Nymphadora Tonks en Harry Potter, Osha en «Juego de Tronos»); en el quinto viajarán a la soleada Tampa para compartir con Alfie Allen (Theon Greyjoy en «Juego de Tronos») un viaje inolvidable lleno de retos y nuevos miedos; en el sexto acompañaremos a James y Oliver en un viaje mágico a Santiago de Chile, mientras se les une la estrella invitada Génesis Rodríguez (Sloane Hargreaves en «The Umbrella Academy»); en el séptimo se recorrerán por carretera continental el camino al Lago de Como con el entusiasta de las motocicletas Stan Ianevski (Víctor Krum en Harry Potter), y cerrarán temporada invitando con su compañero de la casa Gryffindor, Matthew Lewis (Neville Longbottom en Harry Potter).