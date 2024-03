Jim Parsons y Mayim Bialik estarán presentes en el capítulo final de la serie 'El joven Sheldon'

El emocionante final de 'El joven Sheldon' se acerca. El próximo jueves 16 de mayo, CBS y Paramount+ darán a conocer el último episodio de la séptima temporada de esta querida precuela de 'The Big Bang Theory'. La serie, protagonizada por el talentoso Iain Armitage, quien interpreta a Sheldon Cooper durante su niñez en Medford, Texas, llegará a su clímax cuando el joven Sheldon se mude a Pasadena, California, para emprender su viaje en el Instituto de Tecnología.

Para hacer aún más especial este cierre, dos caras familiares de 'The Big Bang Theory' se unirán al elenco de 'El joven Sheldon': Jim Parsons y Mayim Bialik, conocidos por sus roles como Sheldon Cooper y Amy Farrah Fowler respectivamente. Este esperado cameo promete deleitar a los fanáticos de ambas series, quienes aguardan ansiosos para ver cómo estos icónicos personajes interactúan en el contexto de la juventud de Sheldon. Aunque los detalles sobre sus roles en el episodio final se mantienen en secreto, la anticipación no podría ser mayor.

Pero la emoción no termina ahí. El pasado martes 5 de marzo, CBS confirmó la producción de un spin-off de 'El joven Sheldon'. Esta nueva serie estará centrada en los personajes de Georgie Cooper, interpretado por Montana Jordan, y Mandy McAllister, interpretada por Emily Osment. La próxima creación de Chuck Lorre, Steven Molaro y Steve Holland seguirá la historia de la pareja mientras enfrentan los desafíos de la vida adulta, la paternidad y el matrimonio en Texas. La séptima y última temporada de 'El joven Sheldon' promete llevar a los espectadores a través de la boda de Georgie y Mandy, así como enfrentar la trágica pérdida de George Cooper Sr., según informó TVLine.

Amy Reisenbach, presidenta de CBS Entertainment, expresó su entusiasmo por el próximo spin-off en un comunicado oficial, describiendo el mundo de los Cooper como "increíblemente especial" y anticipando con emoción las historias venideras de Georgie y Mandy. Los creadores de la serie, Lorre, Molaro y Holland, también compartieron su entusiasmo por expandir el universo de la familia Cooper a través de estos nuevos personajes.

Aunque la fecha oficial de estreno aún no se ha anunciado, se sabe que la producción del spin-off protagonizado por Jordan y Osment tomará más inspiración de 'The Big Bang Theory' que de 'El joven Sheldon', ya que volverá a la configuración multicámara y a un estudio de grabación con audiencia en vivo. Es importante destacar que este nuevo proyecto está completamente desvinculado de otro spin-off de 'The Big Bang Theory' que Chuck Lorre está preparando para HBO Max, como el propio director mencionó en una etapa "prenatal".

Con estas emocionantes novedades, los fanáticos de las series de Chuck Lorre tienen mucho que esperar mientras se preparan para despedir a 'El joven Sheldon' y dar la bienvenida a nuevas aventuras en el universo televisivo de los Cooper.