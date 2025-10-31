Malena Alterio sobre actuar en un posible regreso de 'Aquí no hay quien viva': “Sería estropearla un poco”

Pocas series pueden presumir de haber conseguido permanecer vivas en el tiempo sin perder su esencia como 'Aquí no hay quien viva', que aún hoy en día, casi 20 años después de su final, sigue despertando el interés de las nuevas generaciones. Es por ello que muchos de esos seguidores verían con buenos ojos un regreso de la serie con sus actores originales y, en las entrevistas que conceden a los distintos medios de comunicación cuando presentan sus nuevos proyectos, es una pregunta de la que no pueden escapar.

Recientemente, el 'Faro de Vigo' se la ha formulado a la actriz Malena Alterio, que interpretó a Belén López y se convirtió en uno de los personajes más queridos de la ficción. De hecho, la intérprete reconoce que fue uno de los que más le ha marcado en su vida y que "sigue viva a día de hoy, 20 años más tarde de haber terminado ese proyecto".

Ante la ineludible pregunta sobre participar en un hipotético regreso de la serie, la actriz argentina nacionalizada española ha respondido negativamente, explicando que "sería estropearla un poco" y que dependería de "cómo estuviera contado".

Creo que eso ya está, ya se hizo, estuvo perfecto y es ideal que esté así como está. Me veo un poco mayor para hacer a Belén, pero si la forma de encauzar ese proyecto es interesante y no desvirtúa ni desprestigia lo anterior, a lo mejor nos lo podemos replantear, pero a priori creo que no hace falta, hay mucha gente que no está", ha argumentado.

Aún así, ha recordado que aquella etapa fue muy divertida a la vez que dura. "Fue formar parte de la historia de la comedia de este país. Se dieron los ingredientes para que eso fuera un bombazo y a día de hoy sigue cautivando a las nuevas generaciones, así que ahora yo me siento la madre de Belén. La serie ahí está y sigue entreteniendo, gustando y estando de moda, así que me alegro por la gente que la esté descubriendo ahora por primera vez", ha añadido.