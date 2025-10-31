Preguntan a Gonzalo Miró cuánto dinero les está costando a los españoles por su programa en TVE y responde así

Hace unos meses Gonzalo Miró sorprendía tras anunciar su fichaje por 'Directo al grano', la nueva apuesta de la cadena pública para las tardes de La 1. En ese momento, el ahora presentador de La 1 estaba firmemente ligado a Atresmedia siendo un rostro habitual en tertulias de programas como 'Espejo Público' o 'Más Vale Tarde', así como era un asiduo en los espacios deportivos de la COPE.

Precisamente en el programa de la cadena de radio, 'El Partidazo de Cope', ha salido a colación, tras una extendida charla sobre la encuesta de TVE para presentar las Campanadas 2025, su incorporación al ente público el pasado 15 de septiembre junto a Marta Flich.

Durante el programa presentado por Juanma Castaño, el colaborador fue puesto en un aprieto al ser cuestionado sobre su actual sueldo en TVE. El presentador de radio, consciente del debate que generan las retribuciones de los medios estatales, le hizo saber que, a diferencia de las televisiones privadas, los salarios de la cadena pública son conocidos, en referencia a la obligatoriedad de transparencia impuesta por la ley.

La pregunta fue directa y con un tono de humor polémico: "¿Cuánto dinero nos estás costando?". Sin embargo, Miró no estaba muy por la labor de compartir la cifra exacta y, con ironía, ha respondido que le pagan mejor que en la radio, esquivando así la pregunta directa de sus compañeros y dejando la duda sobre sus ganancias: "Un poquito más de lo que me pagáis ahí".

Mientras RTVE tiene la obligación de publicar estos salarios, especialmente los de los presentadores y colaboradores externos que cobran por programa, la anécdota en COPE deja claro que el fichaje de Gonzalo Miró por el magacín de La 1 le ha situado, al menos, en un rango salarial superior.