Kiko Matamoros celebra una condena en su contra que tendrá que pagar Mediaset: "La audiencia va a bajar"

En un día en el que la mayoría de programas de televisión han optado por disfrazarse y celebrar Halloween, 'No somos nadie' no ha sido una excepción, pero lo más sorprendente del programa que emite Canal Quickie y Ten ha sido su comienzo y la declaración que ha hecho Kiko Matamoros.

El colaborador ha comenzado con una sonrisa de oreja a oreja, asegurando que estaba "de lujo" porque le acababan de dar "una noticia que me ha dejado seco", explicando que había estado a punto de faltar a su cita con el programa porque ha sido "condenado en un procedimiento penal".

La noticia ha dejado a sus compañeros boquiabiertos, más si cabe por la reacción del exrepresentante de famosos, y Carlota Corredera ponía en palabras lo que pensaba todo el mundo: "¿Te han condenado por lo penal y estás contento?".

Ante ello, Matamoros respondía que la razón de su felicidad residía en que tanto él como Mediaset eran "responsables solidarios", lo que significa que el grupo de comunicación "tendrá que hacerse cargo de la indemnización y además leer una sentencia farragosa en horas de máxima audiencia".

La presentadora del programa ha seguido intentando sacar más información, preguntándose si esa sentencia tendría que leerla Santi Acosta en 'De Viernes', pero el colaborador ha argumentado que se remonta a la época de 'Sálvame naranja' y 'Sálvame limón' y que el presentador que tendrá que leerla será Joaquín Prat.

"La audiencia va abajar porque leer una sentencia siempre es horroroso", ha sentenciado Matamoros, añadiendo que le pedían "300.000 euros, la indemnización es 25.000 y encima lo tiene que pagar Mediaset", aclarando su motivo de orgullo.

Asimismo, durante el programa han aclarado que la demanda la había interpuesto Ernesto Neyra Almódovar, el polémico exmarido de Carmina Ordóñez, tras relatar un episodio vivido de primera mano. "Parece que eso ha lesionado su honor y me parece muy bien que la Justicia está para eso, para condenar a Mediaset", ha concluido