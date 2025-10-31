'MasterChef Celebrity 10' encara su recta final con un viaje al pasado de los concursantes

La tensión se apoderó de 'MasterChef Celebrity 10' en la última gala y la cantante Mala Rodríguez tuvo que decir adiós al programa entre lágrimas, una sensación que intentará disipar el concurso durante la décima semana, transportando a los aspirantes a su adolescencia y contando con la visita de Toñi Moreno y la presencia de Ferrán Adriá o Joan Roca. Todo ello el próximo lunes 3 de noviembre después de 'La Revuelta' en La 1.

Para empezar, bajo una Caja Misteriosa los concursantes encontrarán ingredientes para elaborar postres típicos de sus comunidades de origen, listos para convertirse en creaciones de vanguardia. En esta prueba, además, trabajarán con la ayuda de jóvenes que estudian cocina profesional para conectar con sus emociones.

Asimismo, contarán con la ayuda de Toñi Moreno, finalista de 'MasterChef Celebrity 8', ya que deberán bordar el reto porque cocinarán para sus mejores amigos: Isabel Gemio, Juanra Bonet, María Gómez, Ruslana, Conchita, Antonio Velázquez, Santi Rodríguez, Víctor Janeiro, Vania Millán, Marisa Jara, Rocío Laffón, Marta Barroso, Teresa de la Cierva, Poti, Natalia de la Vega, Malena Gracia, Carlos Peguer y Mariang.

Después de estos reencuentros, la competición continuará en Cala Montjoi (Roses, Girona), en el gran templo de la gastronomía contemporánea. Los aspirantes se enfrentan al reto más exigente de la edición, al interpretar la filosofía y las recetas de Ferrán Adrià. Los dos equipos reproducirán cuatro platos emblemáticos de la historia de El Bulli para 50 chefs, colaboradores y herederos de su visión innovadora, como Oriol Castro, Mateu Casañas, Eduard Xatruch y Nandu Jubany, entre otros ilustres comensales.

Por último, los delantales negros se enfrentarán a uno de los retos clásicos de estas cocinas: los duelos. Un aspirante seleccionará una campana y después de ver el plato a replicar, elegirá al compañero contra el que quiere batirse. El que mejor lo haga se salvará de la eliminación y subirá a la galería. El otro tendrá que descubrir otra campana y enfrentarse con el adversario que elija.