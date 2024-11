MAX pone voz a las "mujeres florero" de la televisión española

El 12 de diciembre llega a Max la serie documental original "¿Yo fui mujer florero?", una producción de dos episodios de 50 minutos realizada por Producciones del Barrio. Este documental profundiza en la historia de la televisión española durante los años ochenta y noventa, analizando el fenómeno de las denominadas “mujeres florero”. Estas figuras, generalmente bailarinas, azafatas o presentadoras con una marcada orientación hacia el atractivo físico, se convirtieron en un recurso recurrente para aumentar audiencias en los programas de entretenimiento. A través de los testimonios de las protagonistas y el análisis de expertos, la serie plantea una reflexión sobre el impacto de estos roles y si sus dinámicas persisten hoy en día.

El nacimiento de un modelo televisivo

El documental cuenta con la participación de destacadas figuras de la época, como Loreto Valverde, Ivonne Reyes, Beatriz Rico, Miriam Díaz-Aroca, Makoke, Carmen Russo y otras mujeres que fueron íconos en la televisión de aquellos años. Además, presentadores como Ramón García y Andoni Ferreño, quienes compartieron pantalla con ellas, añaden sus perspectivas sobre aquella era. Expertos como Rosa María Calaf, Elena Neira y Juan Sanguino contextualizan el fenómeno, explicando cómo la televisión reflejaba y, a su vez, moldeaba los valores de una sociedad que estaba cambiando rápidamente.

La serie también aborda el auge de los canales privados en España, como Telecinco, que importaron formatos italianos donde la belleza femenina era una pieza central. Programas como "Tutti Frutti" o los populares grupos como las "Mama Chicho" marcaron una época en la que lo sensual y lo extravagante eran sinónimos de éxito televisivo. Sin embargo, este modelo, que inicialmente parecía innovador y divertido, pronto empezó a generar críticas por su enfoque machista.

Mucho metraje con declaraciones únicas

En el primer episodio, "¿Yo fui mujer florero?" explora el surgimiento de este fenómeno, su expansión y el impacto que tuvo en las mujeres que desempeñaron estos roles. El segundo episodio profundiza en las consecuencias de esta tendencia, incluyendo las críticas posteriores, el cuestionamiento ético y la revelación de situaciones y actitudes problemáticas que hasta entonces habían sido silenciadas. Dirigida por Rafa de los Arcos y con producción ejecutiva de Laura Collado y Víctor Morilla, esta serie no solo rememora una era particular de la televisión española, sino que también analiza cómo hemos evolucionado como sociedad en términos de igualdad y representación mediática. "¿Yo fui mujer florero?" promete ser una mirada provocadora e introspectiva sobre la influencia de los medios y su rol en perpetuar o desafiar estereotipos de género.