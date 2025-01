Muere a los 39 años Francisco San Martín, actor de "Jane the Virgin"

El actor mallorquín Francisco San Martín, conocido por interpretar a Darío Hernández en la serie "Days of Our Lives", ha sido hallado sin vida en su residencia de Los Ángeles. Según informaron este lunes 20 de enero medios internacionales, la muerte del actor ocurrió el pasado 16 de enero. La oficina forense del condado de Los Ángeles confirmó que la causa del fallecimiento fue suicidio por ahorcamiento.

Una dilatada carrera al otro lado del océano Atlántico

Francisco San Martín nació en Mallorca y pasó parte de su infancia en Montana, Estados Unidos. En su adolescencia regresó con su familia a Madrid, donde desarrolló su pasión por la interpretación. Su carrera artística comenzó en producciones de teatro infantil, además de desempeñarse como modelo mientras tomaba clases de actuación. Su talento lo llevó a participar en proyectos televisivos y cinematográficos en España antes de dar el salto a la industria internacional. San Martín alcanzó notoriedad en Hollywood gracias a su papel en "Days of Our Lives", donde apareció entre 2010 y 2011 y nuevamente en 2017. También formó parte de reconocidas producciones como "Behind the Candelabra", "The Bold and the Beautiful" y "Jane the Virgin".

La noticia de su fallecimiento ha generado conmoción en la comunidad artística. Camila Banús, su coprotagonista en "Days of Our Lives", compartió un emotivo mensaje en Instagram en su memoria. "Pepe, qué puedo decirte, pero te amo y descansa en paz, amigo mío. Ojalá te hubiera dicho más cosas", expresó la actriz.