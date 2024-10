Muere a los 68 años Michael Newman, actor de "Los Vigilantes de la playa"

El actor Michael Newman, conocido por su participación en la icónica serie "Los vigilantes de la playa", ha fallecido a los 67 años tras luchar durante casi dos décadas contra la enfermedad de Parkinson, según confirmó la revista PEOPLE. Newman, que murió el pasado domingo 20 de octubre debido a complicaciones cardíacas, estuvo acompañado por su familia y amigos en sus últimos momentos, según detalló su amigo cercano Matt Felker, director de la docuserie "After Baywatch: Moment in the Sun".

Diagnosticado con Parkinson

Newman se convirtió en un rostro familiar para los fans de "Los vigilantes de la playa" durante los años 90, donde interpretaba a uno de los salvavidas. A diferencia del resto del elenco, él era realmente un socorrista en la vida real. Participó en más de 150 episodios de la serie, siendo uno de los actores más prolíficos del show, solo superado por David Hasselhoff.

A lo largo de su carrera, Newman también trabajó como bombero, manteniendo este empleo durante los años de rodaje y hasta su jubilación, tras 25 años de servicio. Después de ser diagnosticado con Parkinson a los 50 años, dedicó parte de su vida a recaudar fondos para la Fundación Michael J. Fox, que lucha por encontrar una cura para esta enfermedad. David Hasselhoff, compañero de Newman en "Los vigilantes de la playa", le rindió un emotivo tributo: "Newman era un guerrero... Literalmente me salvó la vida al menos 4 veces", escribió Hasselhoff, acompañando el mensaje con una fotografía de ambos. "Nunca tuvo miedo del agua. Todos lo echaremos de menos".