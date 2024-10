Netflix cancela una de sus series más conocidas tras dos temporadas en su catálogo

Netflix ha dejado a sus usuarios sorprendidos. La plataforma de streaming americana ha tomado decisiones importantes sobre el futuro de dos de sus series originales: "La diplomática" ha sido renovada para una tercera temporada, mientras que "Inestable" ha sido cancelada tras su segunda entrega. Estos anuncios, que llegan a principios de octubre, reflejan el constante proceso de revisión de contenidos de la plataforma, que no duda en renovar éxitos ni en dejar atrás proyectos que no logran captar la atención del público.

"La diplomática", una serie de suspense político protagonizada por Keri Russell, ha sido uno de los grandes aciertos de Netflix en 2023. La primera temporada, lanzada en abril de ese año, fue un éxito rotundo. No solo alcanzó el primer puesto en el ranking global de la plataforma, sino que también se convirtió en la decimonovena serie más vista en el catálogo de Netflix durante el primer semestre del año. Su éxito no se limitó al público, ya que la serie también recibió importantes reconocimientos en la industria, obteniendo una nominación al Emmy por el trabajo de Keri Russell y dos nominaciones a los Globos de Oro.

Con estos antecedentes, Netflix ha decidido renovar "La diplomática" para una tercera temporada incluso antes del estreno de la segunda, programado para el 31 de octubre, según informa 'TVLine'. Esta decisión anticipada subraya la confianza de la plataforma en la serie creada por Debora Cahn, que sigue a la embajadora Kate Wyler mientras navega intrigas políticas internacionales. En la nueva temporada, el personaje de Russell enfrentará una explosión en Londres que desatará una serie de eventos dramáticos. Este giro promete mantener la tensión en todo momento mientras Kate intenta descubrir la verdad detrás del ataque, con solo un aliado a su lado.

Por otro lado, no todas las noticias han sido positivas para las producciones de Netflix. "Inestable", una comedia protagonizada por Rob Lowe y su hijo John Owen Lowe, ha sido cancelada tras dos temporadas. La serie debutó en marzo de 2023 y lanzó su segunda temporada en agosto de 2024, pero no logró el impacto esperado. Aunque la combinación de humor familiar y la participación de los Lowe atrajo inicialmente cierta atención, el proyecto no consiguió hacerse un hueco en el competitivo catálogo de la plataforma. De hecho, su segunda temporada no llegó a figurar en el ranking global de las series más vistas de Netflix, lo que probablemente ha motivado la decisión de cancelarla.