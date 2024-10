Estos son los cinco estrenos de Netflix que no te puedes perder: el último te dejará sin aliento

Como cada semana, la empresa de entretenimiento estadounidense apuesta por el estreno de sus propias producciones. Llegada esta época del año, el mercado del Streaming se revoluciona con la eterna contienda de las empresas por acaparar toda la atención de los televisores. En este caso, dentro de las novedades encontramos cuatro películas y la tercera temporada de una de las series de televisión que ha conseguido sobrevivir a las famosas cancelaciones. Y es que es difícil de explicar la política que siguen estas compañías a la hora de pronosticar el futuro de sus productos.

Sin ir más lejos, la serie 'Kaos', aquella en la que Jeff Goldblum interpretaba a Zeus, parecía ser uno de los grandes éxitos cosechados por la plataforma. No obstante, los ejecutivos de la productora no dudaron en terminar con el proyecto en su primera entrega. Los amantes de la serie no tardaron en salir en su defensa, de hecho, han recogido firmas para evitar el fin del programa. Aunque, por el contrario, si nos remontamos a sucesos pasados queda demostrado que la ejecución de este tipo de actos recaban un efecto nulo en el porvenir de la planificación del gran coloso americano.

Por tanto, una vez situados en el presente y dejando atrás toda incertidumbre posible, los estrenos que pasarán a estar disponibles a lo largo de la semana del 14 de octubre se encuentran dentro de este listado.

El atraco

Esta película cuenta con la participación de Michal Gazda, un cineasta polaco que colaboró con la empresa norteamericana en primera instancia con la serie 'Ni una palabra' (2022). Por lo que, la buena relación de ambas entidades ha llevado a la producción de esta nueva cinta. 'El atraco' relata las vivencias de un detective que trata de recuperar su antiguo trabajo en la policía a cambio de capturar a una serie de delincuentes involucrados en el asalto a un banco. Sin embargo, este se enfrenta a la oposición de las nuevas autoridades y a la negativa de la atención mediática con respecto al caso. El 16 de octubre llegará a la plataforma.

Fuera de las sombras

Esta producción indonesia tiene por objeto la fractura de todo límite concebido centrando sus intenciones en los excesos y en la sangre, sobre todo en la sangre. Timo Tjahjanto es un amante del cine de género y así lo demuestra a la hora de rodar tanto en la acción como en el terror, como si no existiera diferencia entre estas dos categorías. Este nuevo proyecto narra la historia de una joven asesina que, con el objetivo de rescatar a un niño que perdió a su madre asesinada a manos de una poderosa organización, es capaz de enfrentarse a una banda criminal liderada por su mentora. A partir del próximo 17 de octubre estará disponible en los televisores.

El abogado del Lincoln, temporada 3

En esta nueva aventura presidida por Mickey Haller (Manuel García Rulfo), el abogado se enfrenta a uno de los retos más turbios y oscuros de su carrera. En esta situación tendrá que hacer frente al caso de un proxeneta digital que asesinó a una prostituta. No obstante, el problema se enrevesa con el hecho de que la prostituta en cuestión es una antigua clienta que necesitó los servicios de Haller en el pasado. De este modo se produce un conflicto moral que pondrá al letrado en una tesitura muy complicada, aunque el cree en la firma convicción de la inocencia de su cliente la justicia se apodera del caso. Tendrá su estreno el 17 de octubre en la plataforma.

El hombre que amaba los platos voladores

El 18 de octubre se estrena esta película argentina que cuenta con la colaboración de Leonardo Sbaraglia. En 1986, el periodista José de Zer junto a su camarógrafo reciben la llamada de dos personajes sospechosos que requieren de su presencia en La Candelaria (Córdoba). Tras llegar a su destino, tan solo encuentran un pastizal quemado en medio de los cerros. Lo siguiente que ocurrió compone uno de los sucesos más sorprendentes de la televisión relacionados con la presencia alienígena en territorio argento. Esta cinta fue presentada a competición oficial en la última edición del Festival de San Sebastián.

Woman of the Hour

Este último filme aporta un tono sombrío y terrorífico al listado. Probablemente, esta película sea una de las grandes apuestas de la plataforma para la campaña de Halloween y no es para menos, puesto que ha sido aclamada por la crítica profesional. En Los Ángeles de 1978, una aspirante a actriz (Anna Kendrick) se cruza con un guapo y aparentemente encantador Rodney Alcala en el popular concurso de televisión "The Dating Game". Sin embargo, el pasado (y presente) de Alcala esconde un misterioso y horripilante enigma, el apuesto Rodney es un asesino en serie. Lo más curioso de este caso es que está basado en hechos reales, es decir, esta horrible historia sucedió de verdad. Su fecha de salida es el 18 de octubre.