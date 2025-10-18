"Nos vamos a la cama" de 'Los Lunnis cumple hoy 18 de octubre 22 años

Hace más de dos décadas que esta melodía invadía las casas de todos los españoles mandando a los más pequeños de la casa a la cama. La célebre canción de 'Los Lunnis', "Nos vamos a la cama" cumple 22 años, ya que un día como hoy (18 de octubre) pero de 2003, se emitía este fragmento musical, que cautivó a toda una una generación y le facilitó a más de un padre y una madre la ardua tarea de mandar a la cama a los pequeños más traviesos.

'Los Lunnis' eran unos personajes infantiles que protagonizan un programa educativo y de entretenimiento para niños, especialmente en edad preescolar. Aparecieron por primera vez en 2003 en el programa 'Los Lunnis', emitido en el canal Clan, y rápidamente se convirtieron en un fenómeno infantil en España y otros países de habla hispana. Son títeres coloridos con personalidades distintas que viven en el "Luniplay" o "Lunaria", un mundo imaginario donde aprenden y enseñan valores como la amistad, la cooperación, la diversidad y el respeto. Los personajes principales incluyen a Lucho, Lulila, Lupita y Lublú, entre otros, y han colaborado con figuras como Lucrecia, que actúa como presentadora y cantante. Además del programa de televisión, 'Los Lunnis' han protagonizado discos, libros, obras de teatro y películas, convirtiéndose en un referente de la educación en valores a través del juego y la música.

Así surgió la canción "Nos vamos a la cama" de 'Los Lunnis'

El videoclip "Nos vamos a la cama" fue una producción íntegramente realizada por RTVE, en la que participaron alrededor de 50 profesionales. El proyecto requirió varios días de preparación, cuatro horas de rodaje, tres de edición y una de sonorización. La canción, interpretada por Lucho y Lupita con el acompañamiento del estribillo de 'Los Lunnis', fue creada por Jaume Copons y Daniel Cerdà, y constituye la base de este vídeo de 45 segundos grabado en los estudios de Sant Cugat. Bajo la dirección de Valentín Villagrasa y Paola Callieri, y la realización de Guillem Nualart, la pieza alcanzó un enorme éxito, impulsando la popularidad de 'Los Lunnis' y logrando una audiencia media superior a tres millones de espectadores, con un 25,3% de cuota en su emisión diaria antes del Telediario.