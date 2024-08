Prime Video sorprende al cancelar "Mi Lady Jane"

Prime Video ha sorprendido a los fans de su serie de época "Mi Lady Jane", cancelándola después de solo una temporada y siete semanas desde su estreno. La decisión ha causado revuelo entre los seguidores, quienes esperaban una renovación tras la "buena acogida" que había tenido entre el público, a pesar de una crítica algo tibia. Basada en la saga de novelas young adult escrita por Brodi Ashton, Cynthia Hand y Jodi Meadows, la serie fue creada por Gemma Burgess y proponía una reinterpretación histórica del personaje Lady Jane Grey.

"Mi Lady Jane" llegó como una de las apuestas más fuertes de Prime Video para la primavera-verano de 2024, con una trama que ofrecía una mezcla de géneros, desde la aventura y fantasía hasta el drama histórico y el romance. La serie presentaba una historia alternativa en la que Eduardo VI no muere de tuberculosis, Jane Grey no es decapitada, y su esposo Guildford también logra escapar de la fatalidad. Con Emily Bader y Edward Bluemel como protagonistas, la serie plantea una historia épica de amor y lucha por la supervivencia en un reino lleno de traiciones y peligros.

A pesar de su originalidad, la serie no logró capturar la atención necesaria para mantenerel proyecto a flote. En sus siete semanas de emisión, "Mi Lady Jane" no consiguió colarse en el TOP10 de lo más visto según Nielsen, un indicador clave para la continuidad de las producciones en las plataformas de streaming. Esto parece haber sido la principal razón por la que la plataforma de streaming americana ha decidido no renovar la serie, según reportó 'Deadline'.

La cancelación llega en un curioso momento, ya que las series de época están en auge en las principales plataformas. Producciones como "Los Bridgerton" en Netflix o "María Antonieta" en Movistar Plus+ han mostrado que hay un público amplio para este tipo de historias. Sin embargo, Prime Video no ha encontrado en "Mi Lady Jane" el éxito que esperaba y ha optado por no seguir apostando por ella, a pesar del final feliz de la primera temporada, que cerró las tramas de los protagonistas, pero dejó varias historias abiertas para futuras entregas. Por otra parte, hay que añadir que el reparto de la serie contó con actores reconocidos como Anna Chancellor, Rob Brydon, Jordan Peters, Dominic Cooper y Jim Broadbent. A pesar de esta cancelación, los fans de la serie tienen la esperanza de que cualquiera de las plataformas de streaming que hay en el mercado puedan darle una nueva oportunidad y un final digno a las historias que quedaron sin resolver en esta producción.