Primeras imágenes de ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’, la nueva entrega de la antología de Ryan Murphy

Netflix ha desvelado el tráiler de ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’, tercera parte de la exitosa antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, que se estrenará a nivel global el 3 de octubre de 2025.

La serie se adentra en la figura de Ed Gein, asesino en serie y saqueador de tumbas en la América rural de los años 50. Su historia, marcada por el aislamiento, la psicosis y una obsesión enfermiza con su madre, dio lugar a uno de los casos criminales más perturbadores de Estados Unidos. Los crímenes cometidos en su granja de Wisconsin inspiraron décadas después a películas emblemáticas del género de terror como ‘Psicosis’, ‘La matanza de Texas’ o ‘El silencio de los corderos’.

El reparto está encabezado por Charlie Hunnam, Tom Hollander, Laurie Metcalf y Suzanna Son, junto a Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill y Robin Weigert.

El guion corre a cargo de Ian Brennan, que también dirige varios episodios, mientras que Max Winkler firma la realización de la mayor parte de la temporada. En la producción ejecutiva figuran Ryan Murphy, Ian Brennan, Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore, Carl Franklin y el propio Charlie Hunnam.

Con esta tercera entrega, la franquicia ‘Monstruo’ sigue explorando figuras criminales que marcaron la historia contemporánea, tras el éxito internacional de ‘La historia de Jeffrey Dahmer’ y ‘La historia de Lyle y Erik Menendez’.