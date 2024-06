'La Promesa' anuncia que vuelve a su horario normal en TVE

La serie diaria de TVE, 'La Promesa', ha cambiado su horario habitual esta semana para evitar recortes en sus episodios debido a la programación de la Eurocopa. Desde este lunes 24 hasta el viernes 28 de junio, la serie comenzará más temprano, permitiendo a los espectadores disfrutar de capítulos completos. Esta modificación en la parrilla de La 1 de TVE coincide con la ausencia de partidos de la Eurocopa a las 15:00 horas, que ahora se jugarán a las 18:00 y 21:00 horas.

Con el cambio en los horarios de los partidos, 'La Promesa' adelantará su inicio a las 16:45 horas, posteriormente a 'La Moderna', que se emitirá de 16:15 a 16:45 horas. Aunque 'La Moderna' seguirá con episodios más cortos, 'La Promesa' recuperará su formato completo, lo que será una buena noticia para los seguidores de la serie.

La decisión de TVE de ajustar la programación refleja la importancia de 'La Promesa' en la parrilla vespertina de La 1. Producida por Bambú Producciones, la serie ha sido un pilar fundamental en las tardes de la cadena pública, atrayendo a una audiencia fiel con sus intrigantes tramas y personajes complejos. Asimismo, los nuevos episodios de 'La Promesa' prometen giros emocionantes y desarrollos significativos en la trama. La semana estará marcada por un cisma, un gran secreto en peligro y una investigación crucial.

En el episodio de este martes, Alonso sigue evitando a María Antonia, mientras Cruz confiesa a su amiga que no puede soportar a Catalina. Catalina intenta ayudar a su prima investigando el incidente del veneno encontrado en su habitación, pero sus esfuerzos no dan fruto hasta que recibe un consejo de hablar con Petra. Paralelamente, Lope se disculpa con Vera, quien sigue bajo la presión de Santos. Virtudes decide ir en busca de su hijo, y Petra, sintiéndose excluida, confronta a Rómulo. Por su parte, Jana visita a Pía, cuyo estado de salud sigue empeorando. En medio de todo esto, Ayala enfrenta presiones para no denunciar a Martina ante la Guardia Civil, y toma una decisión completamente inesperada.

El ajuste en el horario de 'La Promesa' señala la estrategia de TVE para mantener el interés de los espectadores durante este verano, a pesar de la competencia de eventos deportivos como la Eurocopa. La serie ha demostrado ser un contenido valioso para la cadena, ofreciendo una combinación de drama, misterio y relaciones interpersonales que gustan mucho a la audiencia.