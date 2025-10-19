La próxima serie de M. Night Shyamalan está basada en algo que probablemente tengas en casa

M. Night Shyamalan ha vuelto a hacer de las suyas. El director de ‘El sexto sentido’, ‘El bosque’ o ‘Múltiple’ prepara una nueva serie de acción real que, en esta ocasión, parte de una fuente inesperada: un juguete que muchos aún conservan en casa. Sí, ese que parecía inofensivo y que, con una simple pregunta, podía cambiarlo todo.

El proyecto, escrito por Brad Falchuk, el creador de ‘Glee’ y ‘American Horror Story’, llevará a la pequeña pantalla la Bola 8 Mágica (Magic 8 Ball), el icónico juguete de los años 50 que ofrecía respuestas misteriosas a preguntas de “sí o no”. Una simple sacudida bastaba para obtener mensajes como “Sin duda”, “Pregunta más tarde” o “Mis fuentes dicen que no”.

Shyamalan, considerado uno de los maestros contemporáneos del suspense, confirmó el proyecto en Instagram mostrando una imagen del guion con el título “Magic 8 Ball – Season 1: Pilot”. En su publicación, escribió: “He estado trabajando en esto durante un par de años… ¿Quién se apunta?”, acompañado del hashtag #ItIsCertain, una de las frases más conocidas del juguete.

La serie será una producción de Mattel Studios, que continúa expandiendo su universo audiovisual tras el fenómeno mundial de ‘Barbie’. Por ahora, se desconoce qué plataforma o cadena emitirá la ficción ni qué actores formarán parte del reparto.

El proyecto refuerza el ambicioso plan de Mattel por adaptar sus clásicos juguetes a cine y televisión. En los últimos años, la compañía ha impulsado títulos como ‘Polly Pocket’ (con Lily Collins), ‘Hot Wheels’, ‘Masters of the Universe’ o incluso una película de ‘Barney’ escrita por Ayo Edebiri y producida por Daniel Kaluuya.