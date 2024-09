¿Qué actor de las películas de "Harry Potter" está dispuesto a actuar en la serie?

La serie de "Harry Potter", que adaptará de nuevo la famosa saga de libros en formato televisivo, sigue generando grandes expectativas. Sin embargo, los fans tendrán que ser pacientes, ya que su estreno se ha retrasado más de lo que inicialmente se pensaba. Aunque la plataforma Max había mencionado 2026 como año de lanzamiento, recientes declaraciones apuntan a que podría no llegar hasta finales de ese año o incluso hasta principios de 2027.

Mientras tanto, uno de los actores más emblemáticos de las películas originales ha manifestado su interés en participar en esta nueva versión. Gary Oldman, quien dio vida a Sirius Black, ha confesado que estaría dispuesto a retomar el papel, aunque de momento no ha recibido ninguna oferta concreta. La noticia ha generado entusiasmo entre los seguidores, que ahora especulan sobre la posibilidad de ver de nuevo a uno de los personajes más queridos de la saga.

Por su parte, Casey Bloys, director de Contenidos de HBO y Max, ha aclarado que aún es temprano para hablar de fechas exactas, ya que el equipo de guionistas apenas ha comenzado a trabajar en los episodios. Hasta que la serie llegue, los suscriptores de la plataforma podrán disfrutar de otros grandes títulos, como las nuevas temporadas de "The Last of Us" y "The White Lotus", previstas para principios de 2025.

Gary Oldman en el papel de Sirius Black HBO

Con el casting del trío protagonista aún en el aire, la serie sigue su curso, y todo apunta a que será una adaptación más fiel a los libros, con la posibilidad de explorar detalles que las películas no pudieron abarcar. La espera será larga, pero las expectativas crecen con cada nueva actualización.