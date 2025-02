Telecinco aprovecha el tirón y ficha a Álvaro Muñoz Escassi para "Supervivientes 2025"

Tras confirmar en la noche del viernes a Pelayo Díaz como nuevo concursante de la edición 2025 de "Supervivientes", Telecinco confía de nuevo en Álvaro Muñoz Escassi para que el jinete vuelva a Hondurar a participar en la isla de los famosos de Mediaset. Su tirón mediático, debido a sus últimas informaciones sentimentales en pleno romance dentro del clan de los Casas, lo hace un fichaje mediático muy llamativo para el reality del grupo de comunicación de la cadena de Fuencarral, que baraja muchos nombres sobre la mesa como es el caso de Claudia Bavel, Montoya de "La isla de las tentaciones", Elena Tablada o Carlos Costanzia.

Una nueva oportunidad de resarcirse

Esta no sería la primera experiencia del jinete en "Supervivientes", ya que Álvaro Muñoz Escassi participó en el año 2009. El portal televisivo "Algo pasa TV" ha confirmado la presencia de Escassi en el reality que presentarán Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda, Carlos Sobera y Laura Madrueño, que volverá a ocupar su lugar in situ, en la playa de Cayo Cochinos. El sevillano, desde su ruptura con Maria José Suárez no ha parado de salir en televisión, siendo uno de los invitados más habituales de "De Viernes" en 2024, además de ser colaborador de las tardes en Telecinco o mostrar sus dotes culinarios en "MasterChef Celebrity" o con la música en "Baila como puedas". Ahora, el jinete coincidirá en la isla con Pelayo Díaz, íntimo amigo de Hiba Abouk (una de las mujeres relacionadas con Escassi), un tema que seguro que dará contenidos de debate y bronca durante su estancia en la isla de las famosos de Telecinco.

Un accidente desafortunado

Álvaro Muñoz Escassi regresa a Honduras después de su paso por "Supervivientes 2009", edición en la que compartió aventura con rostros conocidos como Olfo Bosé, sobrino de Miguel Bosé, y Daniela Blume. Su participación en aquel entonces se vio truncada tras casi dos meses en el concurso, debido a una aparatosa caída al apoyarse en una rama en mal estado. El accidente le causó un esguince de grado 2 que obligó a inmovilizarle la pierna y a abandonar el programa para centrarse en su recuperación. Ahora, años después, Escassi recibe una nueva oportunidad para retomar el reto que la lesión le impidió completar.