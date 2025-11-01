Rosalía cuenta cómo Sam Levinson lloró al escuchar su nuevo álbum durante el rodaje de ‘Euphoria’

Durante su participación en el pódcast ‘Popcast’ de The New York Times, Rosalía habló por primera vez sobre su experiencia en el rodaje de la tercera temporada de ‘Euphoria’, producción de HBO en la que participa como actriz. La cantante explicó que el rodaje coincidió con el proceso creativo de su nuevo álbum, ‘Lux’, lo que convirtió esos meses en un reto tanto personal como profesional.

“Estaba rodando ‘Euphoria’ y al mismo tiempo traduciendo, reescribiendo y componiendo canciones para el disco”, contó la artista, reconociendo que hubo momentos en los que casi sufre un colapso por la intensidad del trabajo. “Me repetía: ‘Si alguien puede hacerlo, eres tú. Sigue adelante’”.

Rosalía también reveló que Sam Levinson, creador y director de la serie, fue una de las primeras personas en escuchar el álbum completo. “Le puse el disco y se emocionó hasta las lágrimas. Eso significó muchísimo para mí porque admiro su visión”, aseguró. Alexa Demie, quien interpreta a Maddy en la ficción, también escuchó parte del proyecto y, según Rosalía, tuvo “la misma reacción”.

Pese al hermetismo que rodea la nueva entrega, se sabe que ‘Euphoria’ regresará en primavera de 2026 con gran parte de su elenco original y nuevas incorporaciones como Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler y Eli Roth. La participación de Rosalía promete añadir un nuevo matiz al universo visual y emocional de la serie, consolidando su salto del escenario a la pantalla.