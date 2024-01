Las series de 2024: el año más esperado para la ficción

Acabamos tristes el 2023 porque con algunas series se nos han ido los mejores ratos del año. Comedias, drama, aventuras, ciencia ficción..., todos los géneros y para todos los gustos. Sin duda el año que acaba de terminar pasará a la historia por los retrasos en las producciones internacionales causadas por la huelga de guionistas en Estados Unidos. Queda como un año puente en el que hemos visto cómo lanzamientos muy esperados eran postergados a 2024. Así que esta nueva temporada llena de estrenos y grandes superproducciones.

Apple TV+ y atresplayer

Empezamos con Apple TV+, que tiene una batería de calidad que siempre suple a sus competidores en cantidad. El baile de estrenos comienza el 10 de enero con «Historial delictivo», un thriller criminal de ocho episodios, protagonizada por el ganador del Premio de la Academia y BAFTA Peter Capaldi («Doctor Who»), ambientado en el corazón del Londres contemporáneo. Una llamada telefónica anónima aboca a dos brillantes detectives a una confrontación sobre un antiguo caso de asesinato. El 26 de enero aterriza «Los amos del aire», la miniserie sobre la Segunda Guerra Mundial producida por Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman, que está basada en el libro homónimo de Donald L. Miller, y con guion de John Orloff, y sigue a los hombres del 100º Grupo de Bombardeo (el «Bloody Hundredth») mientras llevan a cabo peligrosos bombardeos sobre la Alemania nazi y lidian con las condiciones gélidas, la falta de oxígeno y el terror absoluto de combatir a 25.000 pies de altura. Ya en febrero, el 14, llega a Apple TV+ «New Look», serie histórica protagonizada por el ganador del Emmy Ben Mendelsohn como «Christian Dior»; la ganadora del Oscar Juliette Binoche como «Coco Chanel»; la nominada al Oscar Glenn Close como «Carmel Snow»; Maisie Williams como «Catherine Dior»; John Malkovich como «Lucien Lelong»; Emily Mortimer como «Elsa Lombardi» y Claes Bang como «Spatz». La serie de 10 episodios pone el foco en los famosos diseñadores y sus contemporáneos. El 21 de febrero llegará la esperada «El Mundial de Messi: el ascenso de la leyenda», un nuevo documental en cuatro partes producido por Smuggler Entertainment, con acceso exclusivo entre bastidores a Lionel Messi. La serie, filmada en París, Qatar y Argentina, sigue al jugador a través de sus cinco apariciones en la Copa del Mundo de la FIFA y su victoria en la edición de Qatar en 2022. También habrá que seguir de cerca a «Constelación» (21 de febrero), con Noomi Rapace; «Manhunt: La caza del asesino» (15 de marzo), con Tobias Menzies, y «Palm Royale» (20 de marzo) con Laura Dern y Allison Janney se unen a Ricky Martin, Josh Lucas, Carol Burnett y Bruce Dern.

Si hablamos de Atresmedia, atresplayer, la plataforma se encuentra inmersa en nuevos proyectos entre los que destacan sobremanera «Sueños de libertad», la superproducción que estrenará próximamente la plataforma de Atresmedia. Recordemos que la ficción original está protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay. Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, entre otros y nos sitúa en la España de 1958 y narra la historia de Begoña Montes, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico. El 28 de enero llegará «Una vida menos en Canarias», un procedimental policiaco que transcurre en las islas Canarias, con Ginés García Millán y Natalia Verbeke. Otros proyectos son: «Red flags», «A muerte», «Eva & Nicole», «Beguinas», «La pasión Turca», «Ángela» «Un nuevo amanecer», «El Gran salto», «La sombra de la tierra», «33 días», «Santuario» o «Mariliendre». También podremos ver la continuación de la exitosa «La ruta», una nueva temporada de «Drag Race España» o «FoQ: la nueva generación», entre otros. También aterrizará en abierto «Entre tierras» con Megan Montaner, tras triunfar en la plataforma.

Netflix es una de las plataformas con platos fuertes para 2024. Entre sus próximos estrenos estará la esperada segunda temporada de «El Juego del calamar», según su creador se centrará en tres personajes: «Explicar el pasado del líder, la historia del detective Jun-ho y la del hombre con los ttakji en sus bolsillos, el hombre interpretado por Gong Yoo». Lee Jung Jae volverá a ser Seong Gi-hun, Gong Yoo retomará el papel del vendedor que engatusa a gente y Lee Byung Hun el papel del Líder. Lo siento por los fans que buscan en estas líneas la temporada final de «Stranger Things», porque el rodaje comienza en enero y no se podrá ver hasta 2025. Lo mismo parece que puede sucederle al gran éxito «Miércoles». El 22 de febrero llegará «Avatar: La leyenda de Aang», con la que pretende repetir el éxito de «One Piece». «El problema de los tres cuerpos» (21 de marzo) , de los creadores de «Juego de tronos», David Benioff y D.B. Weiss, se embarcan en esta adaptación de la novela del mismo nombre de Liu Cixin. La tercera temporada de «Los Bridgerton» llegará a la plataforma en dos fechas, 16 de mayo y 13 de junio, y se centrará en la historia de amor entre Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan). A lo largo del año se estrenará «El caso Asunta», sobre el asesinato de la pequeña, protagonizada por Candela Peña, Tristán Ulloa, Javier Gutiérrez y Alicia Borrachero. Para los fans de «You», aterriza la quinta y última temporada, lo mismo que la octava y final de «Élite». Destacar también la segunda temporada de «Machos Alfa», la nueva serie de Sofía Vergara, «Griselda» (25 de enero), «Respira» y «1992», de Álex de la Iglesia.

Max, AMC y Movistar Plus+

HBO Max en 2024 se convertirá en Max y con el cambio llegarán a la nueva plataforma grandes estrenos como «True detective: Noche polar» (15 de enero), con Jodie Foster y Kali Reis de protagonistas de un extraño caso; «The Regime», con una excelente Kate Winslet como dictadora de un pequeño estado totalitario; la segunda temporada de «La casa del dragón»; el estreno de «El Pingüino», con Colin Farrel irreconocible como uno de los archienemigos de Batman; «El simpatizante», con Robert Downey Jr. interpretando a hasta cuatro personajes distintos en una historia sobre un espía comunista en los últimos días de la guerra de Vietnam, y «Cuando nadie nos ve», adaptación de la novela homónima de Sergio Sarria dirigida por Enrique Urbizu. Por su parte, Prime Video contrarrestará con «Los anillos de poder», una segunda temporada muy esperada, pero que podría relegarse a 2025. Sí que llegarán «The Boys» con su cuarta temporada, con Homelander radicalizado. Otro estreno estelar será el de «Fallout» el 12 de abril. Se trata de una adaptación de la famosa franquicia de videojuegos. La segunda temporada de «The Night Manager», con la vuelta de Tom Hiddleston basada en la novela de John Lecarré. Esperada también «Mr. & Mrs. Smith» (2 de febrero), vuelta de tuerca a la película que protagonizaron Brad Pitt y Angelina Jolie, que serán Donald Glover y Maya Erskine. «The Franchise» también llegará este año, dirigida por Sam Mendes: una sátira de todo lo que sucede al hacer una gran película de superhéroes. No olvidemos la serie rodada en Mallorca, «Industry» que llegará con su tercera temporada. Por último la famosa «El Zorro» con Miguel Bernadeau llegará a la plataforma el 25 de enero y la adaptación de «Reina Roja» (29 de febrero), la primera entrega de la exitosa trilogía de Juan Gómez-Jurado.

AMC anunció que este 2024 estrenará «The Walking Dead: The Ones Who Live», el nuevo spin-off protagonizado por los personajes Rick Grimes y Michonne, «Parish», protagonizada por Giancarlo Esposito («Breaking Bad»), y la segunda temporada de «Entrevista con el vampiro, de Anne Rice». Entre los estrenos en los canales de televisión destacan la segunda temporada de la serie británica de éxito «The Lazarus Project» y la nueva comedia negra sobre el mundo del periodismo local «Obituary» en el canal de televisión AMC; el premiado drama israelí sobre la gestación subrogada «La tercera persona»; «The Cinderella Murder», segunda parte de la aclamada serie «El jurado», y «Bardot», producción que sigue el ascenso al estrellato de la actriz, en SundanceTV. Por su parte, Movistar Plus+ encara un año lleno de estrenos con «Galgos» (18 de enero), drama familiar protagonizado por Adriana Ozores; la segunda entrega de «El Inmortal» (febrero), y la tercera y última temporada de «Rapa», con Javier Cámara y Mónica López.

En otras plataformas resaltamos a SkyShowtime, que estrenará «Apples Never Fall» , basada en el exitoso best-seller de Liane Moriarty; «Asteroid City» (23 de enero), nueva película de Wes Anderson; «Knuckles», sobre el compañero de Sonic; «Mary & George», que para muchos es una de las series más intensas y eróticas que verán la luz en 2024, con Julianne Moore, y Nicholas Galitzine; la esperada segunda temporada de «Halo» (9 de febrero); «Ted» (22 de febrero), serie precuela de las películas del mismo nombre, la segunda temporada de «Los Enviados», y «Veronika», un thriller policiaco sueco, entre muchas otras.

La recta final de una serie histórica

►Si de esperados estrenos estamos hablando, parece existir una incompatibilidad, pero no: una de las series más esperadas de 2024 será «Amar es para siempre», puesto que la longeva y mítica ficción diaria de Antena 3 comenzará enero con la mirada puesta en el final de la producción para siempre. Muchos son los espectadores que acogieron con pesar la noticia que anunciaba el final de una serie tan querida, cantera de grandes actores principales, y que ya forma parte de la historia de la televisión en nuestro país. Además, los datos de audiencia la avalan como una de las mejores series actuales. Con el paso del tiempo se ha ido afianzando y aunque está en su recta final, se mantiene incombustible con nuevos personajes y tramas, como una de las series españolas más vistas de la televisión. Además fue galardonada con el Premio Iris de la Prensa Especializada 2023. Este jueves fue la serie más vista del día y logra su capítulo más visto de la temporada y el más visto también desde junio de 2022, promediando 1,2 millones de espectadores y reuniendo a 2.308.000 espectadores únicos. La ficción anota un 12,2%; superando en 4 puntos a su rival y siendo esta su mejor cuota en jueves de toda la temporada.