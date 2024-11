Max adelanta sus próximas series de cara a 2025

Con el 2025 a la vuelta de la esquina, quedan solo 51días para el 1 de enero de 2025, Max ha lanzado un adelanto con las series y docuseries que formarán parte de su oferta en los próximos meses. La nueva promoción resalta grandes regresos y novedades que prometen mantener a la audiencia pendiente del catálogo de la plataforma de streaming,. Entre los títulos más destacados se encuentran la tercera temporada de "The White Lotus", el segundo spin-off de "Juego de Tronos" titulado "El caballero de los Siete Reinos", y la segunda entrega de "Peacemaker".

La próxima temporada de "The White Lotus" estará ambientada en Tailandia y contará con un elenco renovado que incluye a Walton Goggins, Michelle Monaghan, Carrie Coon, Jason Isaacs y Lisa de Blackpink. Natasha Rothwell regresará como un hilo narrativo entre la segunda y tercera temporadas. Los nuevos capítulos no estarán disponibles hasta 2025, aunque el avance ya ha generado gran expectativa entre los fans de la aclamada serie. Asimismo, entre las novedades más destacadas está el regreso de "El caballero de los Siete Reinos", la nueva precuela de "Juego de Tronos" basada en las novelas de George R.R. Martin. La serie, que se desarrolla 80 años antes de los eventos de la original, narra las aventuras de Ser Duncan el Alto y su escudero, Egg. Este spin-off promete enriquecer aún más el vasto universo creado por Martin, apelando tanto a los fanáticos de la saga literaria como a los espectadores de las series previas.´

"El Caballero de los Siete Reinos" termina su rodaje y se alista para el 2025 Max

Por otra parte, Max también ha anunciado que la segunda temporada de "Peacemaker", protagonizada por John Cena, llegará en 2025. Este spin-off de "El escuadrón suicida" ha sido elogiado por su humor irreverente y su enfoque único en el género de superhéroes, por lo que su regreso es altamente esperado. Además, el avance muestra imágenes de otras series que regresarán en 2025, como "The Last of Us", "And Just Like That", "La edad dorada", "Hacks" y "Los ensayos". En el apartado de novedades, destacan títulos como "Duster", "The Pitt", una serie médica protagonizada por Noah Wyle, y "Task", una miniserie que contará con la participación de Mark Ruffalo.

Para cerrar el 2024 con fuerza, Max estrenará "Dune: La profecía" el 18 de noviembre, asegurando así un cierre de año prometedor antes de que las grandes producciones de 2025 comiencen a desplegarse. Sin duda alguna, con esta estrategia de contenido, Max apuesta por consolidarse como uno de los principales referentes en el ámbito del streaming, ofreciendo un catálogo diverso que combina exitosos regresos y nuevas apuestas que prometen captar la atención del público.