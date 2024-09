Shannen Doherty, James Earl Jones, Donald Sutherland... así fue el in memoriam de los Premios Emmy 2024

Sin duda uno de los momentos más emotivos de todas las entregas de galardones de cine, música y televisión es el recordatorio de los fallecidos en ese año en el tristemente conocido in memoriam. Este año y con muertes tan importantes como las de Shannen Doherty, James Earl Jones o Donald Sutherland, entre cientos de otros, el vídeo ha sido un momento para el recuerdo triste, salvo cuando Jimmy Kimmel ha optado por los chistes.

Se hizo el silencio en el Peacock Theather de Los Ángeles esta madrugada cuando entre toda la lluvia de Emmys que se llevó "Shogun", "The Bear" y "Hacks", y la celebración de Disney de sus 60 galardones, llegó el emotivo momento de recuperar en la memoria aquellos actores , directores y técnicos del mundo del espectáculo en televisión que fallecieron durante este año. La pantalla se llenó con una selección de algunos de ellos, de tan solo 5 minutos, aunque en la web oficial está disponible un vídeo de 7 minutos con un listado de más de un centenar.

Entre todas esas notadas ausencias destacan las de Shannen Doherty , Phil Donahue y Richard Simmons. Copmpletaron la lista otros de la talla de Richard Lewis , Bob Newhart , Louis Gossett Jr. , Gena Rowlands , Martin Mull , Piper Laurie , la Dra. Ruth Westheimer , Chance Perdomo , Carl Weathers , Dabney Coleman , Richard Moll , Susan Wojcicki , Donald Sutherland y James Earl Jones .

Antes de interpretar su canción "I Am Not Okay" en la proyección del vídeo homenaje, Jelly Roll le dijo al público: "Creo que la música es terapéutica. Creo que la música puede curar. También creo que contar historias es igual de catártico. Espero que esta canción sirva como un momento de sanación para quienes están de luto por los narradores de historias que hemos perdido este año", continuó. "Si esta noche te sientes perdido o solo, quiero que sepas que está bien no estar siempre bien".

En el recuerdo

La actriz Shannen Doherty consiguió su primer papel importante como Jenny Wilder en "La casa en la pradera" a los 11 años antes de protagonizar la comedia negra de 1989 "Heathers" . Su papel revelación como Brenda Walsh en "Sensación de Vivir" la catapultó y remató con el papel de Prue Halliwell en el drama sobrenatural de WB "Embrujadas . Doherty falleció el 14 de julio de 2022.

Conocido como el “rey de la tertulia diurna”, Phil Donahue, quien falleció el 18 de agosto a los 88 años tras una larga enfermedad, cambió la cara de la televisión diurna con "The Phil Donahue Show", que estuvo en emisión durante 29 años. Fue relevante para la pequeña pantalla por sus entrevistas en profundidad y no dejarse fuera ningún tema social escabroso.

Richard Simmons, (13 de juliod e 2024) falleció a los 76 años debido a heridas traumáticas accidentales. Simmons se convirtió en un ícono del fitness en la cultura pop, lanzando más de 50 videos de ejercicios.

Richard Lewis, el amo del humor autocrítico murió el 27 de febrero de este año. Tuvo un papel de larga duración en "Curb Your Enthusiasm" de Larry David , apareciendo en más de 40 episodios entre 2000 y 2021.

Martin Mull falleció a los 80 años y fue conocido por sus papeles en películas como "Clue" o las series "Roseanne", 'Sabrina, cosas de brujas' y 'Arrested Development'.

Dan Wilcox, productor y guionista, responsable del último capítulo de "M.A.S.H.", y de "FM" y "Newhart". Falleció el 14 de febrero de este año.

Richar Moll: actor estadounidense que dejó una huella imborrable en la televisión y en el corazón de sus fanáticos. Moll, conocido por su papel como Bull Shannon en la popular serie de televisión "Juzgado de Guardia", nos dejó a la edad de 80 años.