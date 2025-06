South Festival arriesga para la edición de 2025

El festival de series de Cádiz anunció un primer avance de programación 2025, con títulos de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y España. La industria, piedra fundamental una vez más del mayor festival de series del sur de Europa, reunirá a destacadas voces del panorama audiovisual, como el productor y guionista americano Chris Brancato. Este martes se dio el pistoletazo de salida oficial para South International Series Festival en la Sala Equis de Madrid, desvelando buena parte de las novedades de esta cita, que en este 2025 tendrá lugar nuevamente en Cádiz, entre los días 12 y 17 de septiembre. Con la presencia y participación de Carles Montiel y Joan Álvarez, director y exdirector de la cita seriéfila; Bruno García, alcalde de la ciudad; y Almudena Martínez, presidenta de la diputación de Cádiz, entre otras autoridades, el acto fue también el escenario perfecto para presentar el cartel oficial de esta edición, una creación que, por segundo año consecutivo, es obra del reconocido artista Okuda San Miguel, quien ha reinterpretado la icónica carta de ajuste televisiva como símbolo de la diversidad y evolución del medio audiovisual.

Entre las principales novedades recordadas en la presentación sobre esta III edición de South International Series Festival, se encuentra la incorporación del Gran Teatro Falla y el Teatro del Títere como nuevas sedes: el primero acogerá las galas de inauguración y clausura, además de las proyecciones de la Sección Oficial de Ficción, y el Teatro del Títere será espacio principal para la sección de No Ficción, continuando el Palacio de Congresos como sede de la programación profesional, prensa y acreditaciones, y las proyecciones de Sur.

La tercera edición de South International Series Festival arrancará con una selección de títulos que combinan talento emergente, diversidad temática y formatos innovadores. En esta ocasión, el certamen vuelve a apostar por una Sección Oficial donde la Ficción destaca por la mezcla de propuestas internacionales y producciones nacionales con fuerte identidad autoral. Desde Canadá llega «Corbeaux», una serie de las productoras Encore Télévision Inc. y Québecor Contenu, de narrativa poderosa y atmósfera inquietante, que amplía los márgenes del thriller psicológico, mientras que desde Reino Unido llegará «What It Feels Like for a Girl», un drama adolescente salvaje y anárquico que distribuirá en España Filmin, que se inspira en las memorias de la periodista y activista trans Paris Lees. En el panorama español destaca la presencia de dos títulos que exploran nuevas formas de contar historias desde lo personal y lo urbano: «Ella, maldita alma», serie de Mediaset España protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova, que narra una historia de amor imposible; y «El Centro» (Movistar Plus+), thriller que narra los entresijos del CNI, protagonizado por Juan Diego Botto, Elena Martín e Israel Elejalde.

En la Sección Oficial de No Ficción, South pone el foco este 2025 en «Una historia muy heavy», producida por RTVE Play, que revisa la historia reciente de la música y la contracultura en España a través de los grupos Barón Rojo y Obús. Se une a ella la confirmación también de «Making Manson», producción estadounidense de Renowned Films que se sumerge en el legado oscuro de Charles Manson a través de 20 años de conversaciones inéditas. Por su parte, Sur continúa siendo uno de los sellos distintivos de South, dedicado a historias contadas desde Andalucía. En dicha línea encontraremos a «Cuando nadie nos ve», producción original de Max que une dos temáticas tan distintas como la Semana Santa y el mundo militar. «El Antivlog», creación de Celia de Molina, nominada al Goya, y que cuenta con Bayona y Natalia de Molina en su reparto, rompe los códigos del relato digital tradicional para explorar la identidad en la era del contenido efímero, mientras que «Las Tres Mil», celebran la vida, protagonizada por el influencer y tiktoker Manuel Jiménez, ofrece un emocionante testimonio colectivo desde uno de los barrios más emblemáticos de Sevilla.

También se ha avanzado que la programación de esta III edición del festival incluirá nuevas secciones como Revival y Spotlight South, heredera y unión de las anteriores secciones «Joyas» y «Panorama», que anuncia como título destacado de 2025 la temporada 2 de «Crimen y Ley».