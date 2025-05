Tony Gilroy: «En Star Wars la presión es constante, pero si te detienes a pensar en ella, te bloqueas»

El creador de «Andor», Tony Gilroy, y el actor sueco Stellan Skarsgard, que interpreta a Luthen Rael, hablaron con LA RAZÓN de cómo afrontar la temporada final de una de las series más queridas de los últimos años dentro del universo Star Wars, y cómo la Rbelión puede acercarnos al lado oscuro.

En esta serie no hay Jedis, ni está la fuerza, ni Yoda ni Grogu, ¿por qué gusta tanto «Andor»?

TonyGilroy: Cuando empecé con el proyecto, ya había trabajado en «Rogue One», pero aún tenía mucho que aprender. Una de las preguntas que le hice a Pablo Hidalgo –que es algo así como el guardián de las llaves en Lucasfilm– fue: «¿Qué tan presente está la Fuerza y qué tanto se conoce?». Y resulta que, en esa enorme galaxia, con miles de millones de seres, casi nadie sabe nada sobre los Jedi. Nadie ha oído hablar de ellos. Nadie ha visto un sable de luz. Nadie sabe nada de la familia sobre la que siguen haciendo películas. Así que intenté, por decirlo de algún modo, irme a la cocina y salir del comedor; contar una historia sobre esta galaxia de una manera que quizá no se haya visto antes. Ahora que ya viste la segunda temporada, sabes que no estamos completamente limitados por la Fuerza. Buscamos una manera de incluirla que nos pareciera natural y realista dentro del entendimiento de los personajes. Creo que hay una falacia entre los fans de Star Wars, que piensan que estos conceptos son universales en toda la galaxia, y no debería ser así.

El personaje de Luthen es oscuro. No le importa nada salvo la causa. Es el malo entre los buenos; un Darth Vader de blanco.

Stellan: No lo creo. Es que no me gusta la idea de una persona mala o una persona buena. Todos somos complicados. En la vida real, esas categorías no existen, ¿verdad? Y Luthen, en esta historia, es un personaje del que se sabe poco y que guarda secretos, pero se nota que sí le importan otras cosas. Se preocupa mucho, por ejemplo, por Kleya, su asistente, interpretada maravillosamente por Elizabeth Dulau. Y la razón por la que se convirtió en revolucionario fue que se hartó de no serlo, de ser uno de los esbirros del Imperio. Así que sí tiene sentimientos, pero su brújula moral le indica que debe estar dispuesto a sacrificar su vida por la revolución.

Los datos sugieren que Disney+ se equivocó al cancelar «The Acolyte». ¿Por qué unas series de Star Wars funcionan y otras no?

Voy a responderte de forma más amplia. No sé la respuesta a la pregunta tal como la planteas, pero creo que nadie —ni en Hollywood ni en otro lugar– sabe ya realmente qué significan los datos. Las métricas de visualización en streaming son tan complicadas, oscuras, variadas y ocultas, que cada vez que descubro algo nuevo sobre ellas, se vuelve todo más confuso. En muchos casos, ya no importa cuántas personas ven algo, sino quiénes lo ven, qué más ven, cuánto tiempo lo ven, cuántas veces vuelven a verlo. Los datos son un enredo absoluto. Tengo vislumbres, rumores; de vez en cuando alguien hace un gesto de aprobación o desaprobación, pero no conozco las métricas. Y no creo que tú las conozcas tampoco. Incluso si lees a Parrot o cualquiera de los sitios que intentan analizarlas, creo que esa información está compartimentada de una manera que claramente beneficia a las corporaciones. Los artistas ya no pueden tomar decisiones basándose en las antiguas métricas, como cuánto recaudó una película el fin de semana o cuál fue su rating. Ahora todo es multidimensional. Así que no sé cómo responder a esa pregunta.

En la segunda entrega conocemos un poco más del pasado de Luthen ¿Se prepara diferente un papel si se sabe cuándo y cómo se va a morir?

En realidad no, porque como ser humano no sabes cuándo vas a morir. Así que puedes interpretar un papel sin saber que va a morir. No es un problema. Yo sí sabía que Luthen iba a morir porque se lo dije a Tony: «No quiero hacer más de dos temporadas. Será mejor que me mates en la segunda». Y él me dijo que sí.

Tony: Lo había olvidado.

Stellan: Sí, él lo olvidó. Pero eso no era importante. Su muerte aún no estaba escrita, así que no contaba con ella. No pensamos así los seres humanos, así que no fue un problema para mí.

¿Y rellena los vacíos vitales?

Absolutamente. Hay muchas cosas que no lleno en absoluto porque no necesito saberlas. Lo que sí necesito saber para interpretarlo, lo busco. A veces invento cosas, como una historia de fondo, pero no suelo usar mucho el pasado del personaje porque, en cierto modo, te limita. Empiezas a actuar en función del pasado y no puedes hacer otra cosa. En lugar de eso, prefiero ser lo más libre posible, porque los seres humanos somos mucho más complejos y variados que cualquier maldita historia de fondo.

Leslye Headland, me dijo: «Cuando terminé la serie, tuve que aceptar que a la mitad del público no le gustaría». ¿Existe una gran presión, de la prensa o de los fans, en el universo Star Wars?

Tony Gilroy: Bueno, la presión es constante. Está la presión personal, la de satisfacer al equipo, la del proyecto, la del presupuesto, la de tener 2.500 personas trabajando para ti en la serie. Si te detienes a pensar demasiado en la presión, te bloqueas. Creo que parte de ser un creador exitoso es saber desconectarse de todo eso y simplemente trabajar. Y sí, conozco muy bien la comunidad de Star Wars. Llevo casi diez años en esto, desde «Rogue One». La he seguido en diferentes momentos, con mayor o menor intensidad. Sé mucho sobre ella. Sé que no es una comunidad unificada, ni de lejos. Está tan fragmentada como cualquier otra. Dentro de ella, hay grupos que no se ponen de acuerdo. Hay chiitas, sunitas, cuáqueros, metodistas, luteranos, católicos... De todo. No puedes hacer feliz a todo el mundo. Lo intentas. Y creo que nuestra forma de hacerlo ha sido tomárnoslo en serio. Nunca nos burlamos de Star Wars, nunca la tratamos con ligereza. Hacemos la serie como si fuera lo más importante de nuestras vidas en ese momento. Y espero que eso nos dé cierta credibilidad ante quienes quieren que Star Wars vuelva a ser lo que fue en 1977. Pero también quiero atraer a quienes no les gusta Star Wars. Cuesta entenderlo desde dentro de la comunidad, pero hay muchísima gente que no quiere ver nada relacionado con Star Wars. Me paso mucho tiempo convenciendo a actores, guionistas, directores de que se unan al proyecto a pesar de que sea Star Wars. Hay una barrera, y quiero abrir esa barrera. Así que quiero todo lo que pueda conseguir. Y lo único que puedo hacer es ser honesto en el camino.

Stellan, ¿qué hay del personaje de Luthen en Stellan?

Stellan: Solo tengo de mí mismo para trabajar. Así que tomo lo que soy, todos los colores de mi paleta, y luego le pongo un poco más de rojo, menos azul, nada de negro... Ajusto la mezcla para convertirme en otro. Pero creo que esa es la relación entre la persona privada, Stellan, y el personaje de Luthen.