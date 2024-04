Los triunfitos zanjan los rumores de 'mal rollo' con Naiara y Paul: "Es muy complicado"

Está claro que este 2023 Operación Triunfo ha sido todo un éxito, y así lo han confirmado los números de la edición y los fans que han comentado gala tras gala en las redes, y que siguen a los triunfitos en su día a día.

Motivo de celebración y desconexión ha sido el viaje a Andorra de casi todos los concursantes. Entre caídas, moratones, risas y anécdotas. Ese 'casi' ha sido motivo de polémica. Pronto saltaban las alarmas al no ver en las imágenes grupales a Naiara, Paul y Suzete, la ganadora, el segundo clasificado y la primera expulsada del programa.

Sin embargo, los concursantes no han tardado en desmentir el 'mal rollo' que se comentaba en redes que existía a LA RAZÓN. "Es muy complicado que estemos en todos los sitios", explica Alex Márquez. Todos han trabajado en su single al salir de la academia y ahora es turno de Naiara y Paul, que han sido los últimos en salir de OT, y de Suzete, que retoma lo que creemos que será un nuevo lanzamiento. "No hay ningún problema", recalca Denna entre risas y sonrisas.

"Cuando se saca el single, no es solo sacarlo, hay promo, hay reuniones, hay mucho trabajo", comenta Salma junto a Lucas sobre la complejidad del mundo de la canción. "Hemos ido los que hemos podido, quien no ha venido ha sido porque tenía trabajo", zanjan sin dudarlo. Mientras, Chiara con la naturalidad que le caracteriza, afirma no haberse enterado de la polémica causada en redes y reafirma las palabras de sus compañeros: "Todos vamos a tope".

Ruslana ha sido una de las más afectadas en la academia por el 'hate', debido a que en las plataformas los seguidores no pueden ver todo lo que ocurre y sacan sus propias conclusiones, muchas veces, y la mayoría de ellas, equivocadas. "La gente opina mucho de lo que no tiene ni idea", dice Russlana, compartiendo lo que comenta en su single: "Hablar, hablarán siempre", recalca.

El viaje a Andorra

La gira: ¿preparados, listos...? YA

Los triunfitos coinciden en que no les queda nada para "estar todos juntos de nuevo" en la gira. Faltan poco más de dos semanas para que recorran todos los rincones de España y todavía desconocemos el secreto mejor guardado, cuál de las más de 100 canciones interpretadas en la academia pisarán el escenario de la gira. Y tú, ¿te lo vas a perder?