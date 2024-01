Úrsula Corberó habla de su amistad con Madonna: No es que seamos amigas íntimas, pero nos queremos

La actriz protagonista de ‘La Casa de Papel’, Úrsula Corberó, ha vuelto a ser protagonista hablando de su relación con la reina del pop, Madonna. La actriz, que se encuentra promocionando ‘Lift: un robo de primera clase’, ha estado en la televisión norteamericana. La ficción de Netflix, además de contar con Corberó tiene a Kevin Hart, Vicent D’Onofrio y Jean Reno, entre su reparto y promocionando dicho proyecto.

Úrsula, quien ya habló en su día de cómo conoció a Madona en el 2021 en ‘Tonight Show’ de Jimmy Fallon, con motivo de esta promoción ha visitado el plató de ‘The Today Show’ en la NBC junto a Hart y Gugu Mbatha-Raw. ‘’We are colegas’’, comenzaba diciendo la catalana dejando perplejos a sus compañeros.

“Nos conocimos en un avión. Se me acercó y me dijo que era una gran fan mía”, narraba Corberó.“Es una locura”. “¡No me habías dicho nada de esto! ¡Esto es enorme!”, le respondía Hart.

“Daba su concierto en Barcelona y yo estaba allí. Me mandó un mensaje y me invitó” continuaba confesando la actriz recordando cuando estuvo en el concierto de la reina del pop el pasado 2 de noviembre. , “¡Pero qué está pasando aquí!”, gritaba el cómico. “Podría decirse que somos amigas. No es que seamos amigas íntimas, pero nos queremos”, concluía la actriz de ‘El cuerpo en llamas’.