Rafael García Garrido: «Talavante habría sido la guinda, pero volverá»

El cierre de temporada está siendo el más intenso que se recuerda. Solapada con la Feria de San Miguel de Sevilla la Feria de Otoño se ha convertido en el acontecimiento taurino del año. Los carteles del serial madrileño buscaban compensar al abonado de la Monumental, que salvo dos festejos a comienzos de verano acumulaba muchos meses sin depositar su almohadilla en los tendidos. La programación no dejaba indiferente a nadie. Con un bloque importante de figuras Plaza 1 no ha querido renunciar al escalafón inferior, apostando decisivamente por él con tres novilladas de nueve festejos, una sin picadores. Además esta feria no ha olvidado el carácter «torista» de Las Ventas, contando con dos de las ganaderías de mayor trayectoria en la Monumental, la de Victorino Martín, que lidiaba el pasado domingo, y la de Adolfo.

«Tres de nueve es una proporción casi sin precedentes. Mientras otras ferias han disminuido las novilladas, nosotros hemos apostado plenamente por ellas», cuenta orgulloso Rafael García Garrido, empresario de Plaza1 y Nautalia. Esta segunda empresa también se ha hecho con el concurso de la plaza de Valencia, demostrando que «Nautalia ha llegado a los toros para quedarse». Otro año más el serial otoñal contará con la final del Camino a Las Ventas, la novillada sin picadores más importante del año y de la que tantos referentes han salido. Además, la empresa continúa con su compromiso de fomentar la escuela taurina.

Posiblemente el gran aliciente del ciclo, dividido en tres bloques de fines de semana, sea la actuación en solitario de Antonio Ferrera, una gesta de la que ya salió triunfador hace varias temporadas. «No podíamos olvidar que Antonio decidió no perderse el mano a mano del pasado verano, a pesar de llevar dos cornadas que había recibido horas antes en Alicante. El dio la cara esa tarde y ahora tendrá la oportunidad de hacerlo en una tarde importantísima. Pero más allá de eso, Ferrera es torero de plenas garantías».

A pesar de contar con una lluvia de figuras, como Morante, El Juli o Manzanares, Plaza 1 tampoco se ha querido olvidar de aquellos otros toreros que dependen de su actuación en la Monumental y que tanto dan a su afición. «Hay aficionados que nos reclaman no haber vuelto a contar con Manuel Escribano o Sergio Serrano, que lo hicieron muy bien en la reapertura de Las Ventas. Pero este año había que repartir las pocas oportunidades que teníamos y queríamos demostrar que nos acordábamos aún de las grandes actuaciones de antes de la pandemia, como la de Colombo en 2019, con quien hemos vuelto a contar ahora».

Más allá de todos estos nombres, en seis corridas siempre falta alguno. Con los nombres importantes que faltan se ha intentado que estuviesen, como Roca Rey, Aguado o Talavante. «Nos habría encantado que Alejandro hubiese reaparecido en nuestra plaza y estoy convencido de que a él también. Pero es cuestión de tiempo que ambos caminos vuelvan a cruzarse. Habría sido la guinda de esta feria, pero volverá pronto».