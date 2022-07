Si se rompen el asa o las ruedas de tu maleta... es posible que la aerolínea no te indemnice

La gran mayoría de las maletas que se facturan llegan a su destino a tiempo y en las mismas condiciones en las que partieron. Sin embargo, en algunas ocasiones, la maleta de algún pasajero puede verse dañada en el viaje. De acuerdo con los tratados internacionales sobre los derechos del consumidor, las aerolíneas deben compensar a los pasajeros si alguna maleta se pierde, se rompe o se retrasa.

Un pasajero con maleta consulta el móvil en la terminal T4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, en Madrid (España) | Fuente: Eduardo Parra / Europa Press FOTO: Eduardo Parra Europa Press

Si sobresale... no es cosa suya

Ahora bien, hay algunos accidentes que las compañías aéreas no van a cubrir. Por ejemplo, si el destrozo ha sido provocado (o no ha sido evitado) por un mal embalaje, entonces la aerolínea no está obligada a compensar a dicho pasajero por los daños ocasionados en el equipaje. Hay otros casos donde las compañías aéreas tampoco están obligadas a indemnizar. Y uno de las situaciones que más conflictos genera es cuando se rompen el asa o las ruedas de la maleta.

El motivo es que las aerolíneas no se hacen responsables de todos aquellos elementos que sobresalgan de la “caja” de la maleta... incluso cuando estos son el asa o las ruedas de la maleta, que son los desperfectos más comunes que suele enfrentar nuestro equipaje. De hecho, los golpes, las abolladuras y las rupturas en las asas y en las ruedas suponen el 40% de los daños que sufren las maletas en los aviones. La mayoría de las veces se producen durante la manipulación de los equipajes en las cintas transportadoras de los aeropuertos o mientras se cargan en las bodegas de los aviones.

Cualquier arañazo en la “caja” de la maleta o cualquier estropicio que se pueda haber generado en el interior, sí que será incumbencia de la aerolínea y no tendremos ningún problema a la hora de conseguir una indemnización por los desperfectos. Sin embargo, el asa o las ruedas, al ser elementos mucho más expuestos, se deterioran mucho más rápido que el resto y tienen muchas más posibilidades de romperse. Por lo que la compañía aérea no se responsabilizará.

Una pasajera desplaza su maleta por las instalaciones de la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid (España) | Fuente: Alberto Ortega / Europa Press FOTO: Alberto Ortega Europa Press

Así que, ya lo sabes, si saliste de casa con las maletas intactas, pero al llegar a tu destino te diste cuenta de que el asa o las ruedas han sufrido algún daño... ve haciéndote a la idea de que lo más seguro es que no consigas ningún tipo de compensación. Ahora bien, eso no significa que no debas intentarlo. Nada más advertir los desperfectos (mejor si es justo después de recoger el equipaje de la cinta transportadora) y solicita un Parte de Irregularidad del Equipaje, que no es otra cosa que un documento oficial que hace constar una incidencia en un equipaje dañado o perdido.