Los puentes más icónicos de Europa que debes de cruzar al menos una vez en la vida

Aunque los puentes están diseñados para conectar dos masas de tierra separadas por agua, estas impresionantes infraestructuras también conectan personas, facilitando su movilidad y, en consecuencia, allanando el camino para que las comunidades prosperen. No obstante, más allá de ser increíbles obras de la ingeniería moderna, los puentes también son lugares fascinantes que visitar. Y estamos de suerte, ya que algunos de los puentes más bellos del mundo se encuentran en Europa, algo que no debería sorprendernos si se tenemos en cuenta que muchas ciudades europeas todavía conservan su arquitectura original. Sin embargo, hay algunos destacan por encima del resto y para no perdernos ninguno, estos son 10 de los puentes más icónicos de Europa.

Puente de Carlos - Praga, República Checa

El Puente de Carlos es uno de los lugares más icónicos que visitar en Praga. Esta infraestructura de estilo gótico conecta el Castillo de Praga y el distrito histórico del casco antiguo de la ciudad. Nombrado en honor al rey Carlos IV, la construcción del puente comenzó a mediados de 1300 y terminó en el siglo XV. Por último, gracias a las torres que se sitúan en cada extremo del puente peatonal, que cruza el río Vltava, los visitantes pueden obtener una vista increíble de Praga y el puente.

Pont Neuf – París, Francia

Pont Neuf, le plus vieux pont traversant Paris pic.twitter.com/nAqLHB5Lds — TRAN THI TRINH Maguy (@MaguyTran) December 1, 2022

Al contrario de lo que sugiere su nombre, Pont Neuf (puente nuevo) es en realidad el puente más antiguo de la “ciudad del amor”. El puente más icónico de París data de finales del siglo XVI y fue el primer puente hecho de piedra en lugar de madera. Además, casi 400 máscaras de piedra únicas, que representan divinidades de la naturaleza, adornan ambos lados del puente.

Puente de la Capilla – Lucerna, Suiza

#DomingodeParroquias



El PUENTE DE LA CAPILLA sobre el río Reuss en Lucerna se llama así por la cercana Capilla de San Pedro.

Es del S XIV aunque fue reconstruido tras un incendio en 1993.

Su torre de souvenirs fue en sus días prisión, cámara de tortura y archivo municipal. pic.twitter.com/kbNzWzOcoP — Nao Casanova (@NaoCasanova) May 23, 2021

Ubicado en el maravilloso pueblo suizo de Lucerna, el Puente de la Capilla es uno de los puentes más famosos de Europa. Esta pasarela de madera que cruza el río Reuss, está cubierta de flores y bajo el techo del puente aún podemos ver sus magníficas pinturas. Además, la infraestructura de la época medieval es uno de los puentes de madera más antiguos del continente. Algunas partes del puente fueron destruidas en un incendio devastador en 1993, pero fueron restauradas y hoy en día sigue siendo la atracción turística más popular de Suiza.

Viaducto de Glenfinnan – Escocia

Viaducto de Glenfinnan, Escocia pic.twitter.com/6LCW8WT168 — Imágenes Universales (@UniversoPic) November 29, 2022

El viaducto de Glenfinnan es uno de los lugares más emblemáticos de Escocia, sobre todo tras su aparición en las películas de Harry Potter. Construido a fines del siglo XIX, este viaducto ferroviario se encuentra a más de 30 metros sobre el suelo atravesando el idílico paisaje de Glenfinnan. El viaducto se encuentra sobre Loch Shiel en West Highlands y desde él se puiede observar el Monumento a Glenfinnan, un lugar lleno de história. Fue aquí donde el príncipe Charles Edward Stuart (también conocido como Bonnie Prince Charlie) levantó el estandarte de su padre, lo que marcó el comienzo del levantamiento jacobita de 1745, una campaña para derrocar a la dinastía Hannoveriana que gobernaba Gran Bretaña en ese momento.

Puente Nuevo – Ronda, España

El pequeño pueblo andaluz de Ronda, en la provincia de Málaga, alberga uno de los puentes más bellos de Europa. El Puente Nuevo constituye, junto con la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, el símbolo y el alma de la ciudad. De hecho, es la razón principal por la que decenas de miles de personas hacen la excursión de un día a Ronda, España, cada año. Es por eso que fue declarado Monumento natural de Andalucía en abril de 2019. El puente que se erige sobre el rio Tajo, fue construido en el siglo XVIII y tardó más de tres décadas en completarse. Decenas de personas murieron durante la construcción del puente, que conecta los dos lados del maravilloso pueblo.

Puente colgante de Clifton, Bristol, Reino Unido

Puente colgante de Clifton en Bristol, fotografiado por @eddcope pic.twitter.com/qo6aqkrWru — escribano (@tuidelescribano) January 12, 2021

El puente colgante de Clifton es uno de los puentes más famosos del Reino Unido. Ubicado en Bristol, al suroeste de Inglaterra, se extiende por el desfiladero de Avon a 101 metros sobre el río del mismo nombre. El puente fue diseñado originalmente por Isambard Kingdom Brunel, su construcción comenzó en 1831 y finalizó en 1864. Por la noche, el puente se ilumina y crea una escena deslumbrante. Durante el día, la vista desde el Observatorio Clifton ofrece un paisaje cautivador que se extiende sobre el desfiladero hasta Leigh Woods. Además, si lo visitamos durante la Fiesta del Globo de Bristol, podremos disfrutar de un espectáculo visual de primer nivel en el cual más de 150 globos aerostáticos se deslizarán sobre el puente desde Ashton Court Estate.

Ponte Vecchio, Florencia, Italia

Cuando piensas en Florencia, una de las imágenes que más icónicas de la ciudad es el Ponte Vecchio. Este puente de fama mundial que cruza el río Arno es uno de los símbolos de la ciudad gracias a los edificios con contraventanas construidos en él. Aunque ya existía un puente en dicho emplazamiento desde la época romana, la estructura de piedra actual se construyó en 1345. Históricamente, los comerciantes siempre han ocupado los edificios del puente, pero en el siglo XVI, la familia Medici, gobernante de Florencia, decretó que solo deberían albergar el lugar comerciantes de oro y plata, tradición que se mantiene hasta nuestros días.

Ponte Sant’Angelo – Roma, Italia

Roma, Castel Sant’Angelo e Ponte Sant’Angelo https://t.co/qHxHqE1jiX — Nino Bartuccio (@bartigno) November 30, 2022

El famoso puente que sirve como puerta de entrada de Roma a la Ciudad del Vaticano, está acompañado de varias estatuas de ángeles que le dan el nombre de “Puente de los Ángeles”. Cada uno de estos 10 ángeles representa una parte de la historia del sufrimiento y la muerte de Jesucristo. El Castillo de Sant’Angelo se encuentra en el extremo norte del puente y se ha convertido en un museo que alberga cinco pisos de arte y muebles antiguos.

Puente 25 de Abril – Lisboa, Portugal

Puente 25 de Abril, el puente colgante más largo de Europa 🌉 . pic.twitter.com/1hmJRK6NJ9 — Fran Narciso (@fran_narciso2) July 11, 2022

El Puente 25 de Abril es un puente colgante que conecta la ciudad de Lisboa, capital de Portugal, con el municipio de Almada. Es puente es el más largo de Europa y cruza el río Tajo en su punto más estrecho. El puente colgante se parece mucho al Golden Gate en San Francisco, California. De hecho, la misma empresa construyó ambos puentes. Aunque originalmente se construyó en la década de 1960, se amplió en la década de 1990 para acomodar a un número cada vez mayor de viajeros. Por último, el puente se divide en dos niveles, uno para automóviles y un segundo nivel inferior para trenes.

Tower Bridge – Londres, Reino Unido

El conocido como Tower Bridge es uno de los símbolos más icónicos de Londres, junto al Big Ben y el London Eye. Ubicado al lado de la Torre de Londres, es un puente basculante que cruza el Támesis inaugurado en 1894. A menudo se le llama erróneamente Puente de Londres, que es un puente mucho más simple justo al oeste de la infraestructura. Por último, aunque cualquiera puede cruzar el puente, si compramos una entrada podremos entrar a las torres, caminar por el nivel superior y ver la antigua sala de máquinas, entre otras cosas.