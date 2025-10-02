The Brunch Society: el nuevo ritual de fin de semana en el Barrio de Salamanca

El brunch se ha consolidado como uno de los planes favoritos de los fines de semana. En Madrid, esta tendencia no solo ha llegado para quedarse, sino que temporada tras temporada se reinventa con propuestas más completas, creativas y sofisticadas. Con la llegada del otoño, la capital vuelve a activarse con nuevas experiencias, y pocas resultan tan tentadoras como la que propone BLESS Hotel Madrid con el lanzamiento de "The Brunch Society".

Este plan, que se celebra todos los sábados y domingos de 13:00 a 16:00 horas, va mucho más allá de un simple encuentro gastronómico. Se trata de un ritual social en el que la cocina del chef ejecutivo Álvaro de Frutos–con platos inspirados en el producto de temporada– se combina con un escaparate efímero de moda y lifestyle. Una fórmula que convierte al Pinzelada Lounge en un auténtico punto de encuentro en el Barrio de Salamanca, ideal para hacer un alto entre compras por la Milla de Oro.

Pinzelada Lounge BLESS Madrid

El fenómeno del brunch siempre ha tenido muy buena acogida. ¿A quién no le gusta hacer una pausa a media mañana para comer bien, compartir, socializar y disfrutar de los pequeños placeres de la vida? Sin duda, es un plan sabroso y apetecible. The Brunch Society explota al máximo esa faceta, con un aire que recuerda al universo de Sex and the City, trasladado al pulso vibrante de Madrid. Es un plan perfecto tanto para amigas que buscan un rato especial como para parejas que desean un entorno cuidado, o para quienes disfrutan de la energía de un espacio urbano y sofisticado.

Un toque de moda y creatividad

La propuesta se enriquece con la participación de firmas exclusivas como la italiana Momonì o la mexicana Paloma Lajud, que aportan un toque de moda y creatividad en cada edición. Lo interesante es que las marcas irán rotando, de manera que cada fin de semana ofrecerá una experiencia distinta y sorprendente. Esto convierte al brunch en un plan “always on”, siempre vigente, pero nunca igual.

Firmas exclusivas en BLESS Madrid BLESS Madrid

El otoño en Madrid es sinónimo de terrazas llenas, agenda cultural repleta y planes que animan a redescubrir la ciudad. En este contexto, The Brunch Society se perfila como una de las experiencias más buscadas. Con la mezcla perfecta de gastronomía de autor, cultura urbana y moda internacional, la propuesta de BLESS Hotel Madrid no solo responde a la demanda de planes originales, sino que eleva el concepto de brunch a una nueva dimensión.

Con iniciativas como esta, BLESS Collection Hotels, parte de Palladium Hotel Group, reafirma su posición como referente de lujo cosmopolita y experiencias innovadoras, ofreciendo mucho más que un lugar donde alojarse: un verdadero estilo de vida.