Juegos gratis
4 nuevos juegos gratis en Steam que ya puedes quedarte para siempre
Estos títulos free-to-play han llegado recientemente a la plataforma de Valve
Cuando hablamos de jugar en ordenador, Steam sigue siendo la plataforma favorita para la mayoría de los usuarios. Su gran catálogo en el que comprar cualquier tipo de título para ampliar tu biblioteca es su gran atractivo, aunque no el único. El hecho de ofrecer juegos gratuitos cada cierto tiempo es un aspecto vital de la tienda digital, permitiendo que no haya que gastarse ni un euro para entretenerse.
Además, teniendo en cuenta que cuando los descargas no hay límite de tiempo para jugarlos, es muy tentador y recomendable echarle un vistazo de vez en cuando a las novedades, porque puedes encontrar algunas propuestas tan interesantes como estas.
Alpha League HD
Alpha League HD es un autobatlery roguelike donde eliges y mejoras a tu héroe mientras compites contra otros jugadores o bots a lo largo de mapas aleatorios. Tiene muy buenas críticas entre los amantes de la estrategia y la táctica.
Nugget Royale
Nugget Royale es una locura multijugador donde encarnas a un pollo que lucha por la supervivencia en una granja industrial. El último pollo de pie gana en este título frenético que asegura entretenimiento.
Skull Hotel
Skull Hotel ofrece una experiencia de horror en primera persona. Tu misión es limpiar habitaciones de un hotel mientras criaturas acechan en las sombras, listas para atacarte. Un juego donde la tensión reina dentro de una atmósfera inquietante.
BLACK STIGMA
BLACK STIGMA es un shooter de héroes en tercera persona que todavía continúa con un desarrollo activo. Puedes personalizar armas, elegir habilidades únicas y luchar en escenarios con una estética. Combina disparos, combate cuerpo a cuerpo y estrategia.
