Steam tiene 4 nuevos juegos gratis que ya puedes descargar y quedarte para siempre

Steam sigue siendo una de las plataformas favoritas para los jugadores de PC, siendo el lugar predilecto para que los usuarios amplíen su colección de juegos. Su extenso catálogo no es lo único que la hace interesante, sino también las oportunidades que brinda con títulos gratuitos cada cierto tiempo. Una vez más, la tienda digital de Valve ha incorporado una nueva tanda de juegos que pueden reclamarse sin pagar un solo euro.

Lo mejor es que, una vez que los añadas a tu biblioteca, quedarán ahí de forma permanente, sin límite de tiempo para jugarlos. En esta ocasión, se trata de cuatro propuestas muy distintas entre sí, lo que asegura que cada tipo de jugador encuentre algo de interés.

Remains

El primero de ellos es Remains, un survival en el espacio donde tu misión es restaurar oxígeno, fabricar herramientas y construir refugio mientras sobrevives a los peligros orbitales. Ideal para quienes buscan desafíos en entornos hostiles con una narrativa envolvente.

Jackroid

Por otro lado, Jackroid es una aventura indie que combina plataformas de acción con la exploración estilo Metroid. Te pondrás en la piel de un híbrido máquina-humano intentando descubrir su identidad a través de mundos alienígenas llenos de secretos y mejoras

Demon Of The Dark

Si prefieres algo más oscuro, Demon Of The Dark es una experiencia de horror en primera persona. Tendrás que investigar un laboratorio médico abandonado, resolver puzles y enfrentarte a criaturas mutantes en una atmósfera opresiva e inquietante

Unchained

Finalmente, Unchained es un frenético shooter retro en primera persona con multijugador online. Elige entre varios personajes, usa armas únicas y efectos poderosos, y enfréntate en intensas batallas PvP llenas de acción arcade.