Daniel Guzmán, Roberto en Aquí no hay quien viva, se ofrece a participar en La Velada de Ibai Llanos

El vínculo entre el mundo de la creación de contenido y otras grandes industrias del entretenimiento cada vez es más fuerte y son miles los ejemplos que lo demuestran. Pueden que los vídeos con futbolistas o con cantantes sean los más comunes, pero estos profesionales no son los únicos que ven a los streamers con cierta admiración.

La última persona que ha mostrado su interés por participar de alguna manera en todo lo vinculado con la creación de contenido ha sido Daniel Guzmán, siempre recordado por interpretar a Roberto en Aquí no hay quien viva.

En una entrevista en el podcast Animales Humanos, el actor reconoció que le encantaría recuperar a El Puma de Cancún, el nombre que Roberto recibe al participar en un combate de boxeo en la serie, para aparecer en La Velada del Año de Ibai y tener una pelea.

Daniel Guzmán pone sobre la mesa su participación en La Velada

“Te juro que me molaría hacer la velada y subir como El Puma de Cancún”, aseguró Daniel, respondiendo con toda seguridad a la idea de subirse al ring en una cita tan señalada. El actor se mostró encantado con esta iniciativa, reconociendo que lo único que le faltaría sería que Eduardo Gómez (Mariano) estuviese con él en la esquina.

Lo cierto es que la idea no es del todo descabellada porque, como el propio Daniel explicó, practicó boxeo amateur e incluso hizo un par de peleas sin casco, por lo que no partiría de cero ni mucho menos.

Todavía habría que buscar a un creador de contenido que físicamente fuese parecido al actor, que habló de unos 62 kilos como peso ideal y que 1,65 metros. Daniel bromeó sobre que le encantaría pelear con Jägger, pero lo cierto es que si quiere tomárselo en serio tendría que buscar otro contrincante.

Ahora es Ibai quien tiene que decidir ante esta propuesta tan tentadora para su próxima edición del evento.