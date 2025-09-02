El Dios del Trueno podría volver: Chris Hemsworth insinuó que 'Thor 5' está sobre la mesa

Chris Hemsworth se ha pronunciado sobre las posibilidades de que Thor 5 pudiese marcar el camino que continuará el UCM tras el final tan esperado de la Saga del Multiverso. Conviene recordar que el estreno de Thor: Love and Thunder fue una decepción en muchos sentidos. El propio actor protagonista admitió que la película se perdió en el tono cómico.

Sin embargo, a pesar de la polémica que rodeó a la última película en solitario de Thor, el héroe de Marvel Studios regresará para lo que promete ser un papel importante en Vengadores: Doomsday. Por ahora, es el único Vengador original confirmado para la película, con Robert Downey Jr. interpretando a Doctor Doom en lugar de a Tony Stark como Iron Man.

El futuro de Thor en el UCM

En este sentido, Chris Hemsworth aclaró su futuro más allá de la próxima película de la franquicia, mencionando la posibilidad de que Thor 5 se haga realidad. Y es que el actor ya parecía dispuesto a regresar para otra película centrada en el Dios del Trueno. En una entrevista con Vanity Fair, Chris Hemsworth insinuó que un regreso a la línea temporal de Marvel Studios podría acabar desembocando en la muerte de Thor.

En teoría, Thor podría pasar de la próxima película de los Vengadores a Thor 5 sin que pareciese forzado. Todo ello antes de volver una vez más en el desenlace épico que será Secret Wars. Como alternativa, la próxima película en solitario del Dios del Trueno podría tener lugar tras la Saga del Multiverso. La clave es que a Chris Hemsworth todavía está encantado con seguir dando vida a Thor. De hecho, volvería mientras Marvel lo necesite.

"No lo sé. Ya veremos qué pasa con esto. Lo estamos analizando ahora mismo y descubriendo el futuro de cada personaje", comentaba Chris Hemsworth en relación al posible desarrollo de Thor 5. "Estoy agradecido por haber participado en esto en Marvel Studios. Es algo que me encanta".

De esta forma, Chris Hemsworth dejó la puerta abierta para la posible confirmación de Thor 5. Es posible que Marvel Studios pueda vertebrar el futuro de la franquicia a raíz de este hipotético filme, que posiblemente abandonaría el tono cómico de las últimas entregas. Lo que pase a partir de aquí solo lo sabe la compañía, pero está claro que Chris Hemsworth sigue queriendo explorar al personaje y el público está interesado en saber más de él.